Lamine Yamal comenta fala racista de Rajoy e evita ampliar polêmica com a França

Às vésperas da primeira semifinal de Copa do Mundo de sua carreira, Lamine Yamal respondeu às declarações de Mariano Rajoy sobre a seleção francesa, adversária da Espanha em duelo decisivo nesta terça-feira (14), nos EUA. O atacante evitou ampliar a polêmica mas afirmou que o futebol deve servir como exemplo de integração e diversidade.

A discussão começou após a publicação de uma coluna assinada por Rajoy no jornal El Debate. Como fez na Copa do Catar, em 2022, o ex-primeiro-ministro da Espanha, que ocupou o cargo entre 2011 e 2018, retomou o hábito de comentar publicamente os jogos da seleção espanhola no Mundial.

No texto mais recente, Rajoy elogiou o nível técnico da equipe comandada por Luis de la Fuente e enalteceu a qualidade do adversário, incluindo, porém, uma observação preconceituosa sobre a origem dos jogadores da França.

“A França já ganhou a Copa do Mundo duas vezes e terminou vice-campeã no último torneio. Atualmente, são os número 1 no ranking da Fifa e um adversário temível, chegando a este torneio com aproveitamento perfeito. Mesmo que não haja nenhum francês, a seleção francesa é de altíssimo nível”, escreveu Rajoy.

O comentário circulou amplamente nos meios de comunicação espanhóis e também repercutiu na França. Além do próprio governo de Emmanuel Macron, a embaixada da França na Espanha descreveu o trecho escrito por Rajoy com teor de um “racismo repugnante”.

Reposta de Lamine Yamal

Questionado sobre o tema durante coletiva de imprensa, nessa segunda-feira (13), Yamal respondeu sem comentar diretamente a fala de Rajoy. A pergunta mencionou que o atacante, por ter e vivenciar origens diversas dentro da própria seleção espanhola, conhece esse tipo de debate.

O jogador preferiu destacar o valor simbólico do confronto entre França e Espanha e afirmou que a partida será “um dos mais bonitos que se podem disputar num Mundial”.

“Seleções como a Espanha e a França são um ótimo exemplo dessa união. Teremos um dos jogos mais bonitos que se podem disputar num Mundial. O futebol foi feito para a união, não para falar sobre esses comentários”, respondeu.

França x Espanha

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O vencedor enfrentará Inglaterra ou Argentina na final marcada para 19 de julho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.