Andrey Santos gera nova receita ao Vasco após acerto com Manchester United

O Manchester United anunciou, na segunda-feira (13), Andrey Santos por 56 milhões de euros (R$ 329 milhões). Revelado pelo Vasco, o volante também vai gerar uma receita extra para o clube carioca nesta janela de transferências.

Afinal, o Cruz-Maltino terá direito a cerca de 1,4 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,2 milhões) pela negociação. No entanto, o valor não ficará disponível imediatamente para investimentos em reforços. O diretor Admar Lopes explicou que a quantia faz parte do mecanismo de solidariedade da Fifa e segue regras específicas de pagamento.

O volante assinou contrato com os Red Devils por cinco temporadas, com opção de renovação por mais um ano. Assim, a transferência envolve a saída definitiva do jogador do Chelsea, que receberá 56 milhões de euros pelo negócio.

Clube formador do atleta

Como clube formador, o Vasco receberá uma porcentagem da transferência internacional de Andrey por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. A regra garante uma parte do valor aos clubes que participaram da formação do atleta, e o clube carioca deve ficar com aproximadamente 2,5% da operação.

O atleta chegou ao Cruz-Maltino aos sete anos e permaneceu em São Januário durante toda a formação. O período entre os 12 e 18 anos garantiu ao clube a fatia prevista pelo mecanismo da Fifa. Na apresentação pelo Manchester United, o volante destacou o carinho pelo time que o revelou.

“Eu só quero saber dizer obrigado ao meu clube anterior Vasco da Gama. Eu estive lá por 12 anos, é uma vida. Cheguei aos seis anos, marquei meu primeiro gol lá, disputei meu primeiro jogo aos 16, 17. Eles me ajudaram muito, me deram escola, comida. Além disso, deram tudo para mim e para a minha família”, afirmou.

Aos 22 anos, o volante chega para ocupar a vaga de Casemiro, que deixou o clube inglês. Pré-selecionado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Andrey ficou perto de integrar a lista final da Seleção Brasileira. O volante participou dos amistosos disputados em março, mas acabou fora da convocação para o Mundial.

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