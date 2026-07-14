Espanha promete prêmio milionário aos jogadores em caso de conquista da Copa

A seleção da Espanha acertou os valores da premiação que será distribuída ao elenco em caso de título da Copa do Mundo 2026. De acordo com informações divulgadas pela rádio espanhola Cope, os jogadores fecharam um acordo com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para receber 45% do valor pago pela Fifa ao campeão.

Assim, se confirmar a conquista, cada atleta embolsará aproximadamente US$ 865 mil (cerca de R$ 4,5 milhões). O montante corresponde à divisão de parte dos US$ 50 milhões (R$ 256 milhões) que a Fifa reservou ao vencedor da competição, valor muito superior ao destinado ao campeão da Copa de 2022.

O acordo também estabelece uma remuneração para outros resultados. Em caso de vice-campeonato, o elenco ficará com 40% da premiação. Além disso, os espanhóis já asseguraram uma recompensa financeira, uma vez que a Fifa garante US$ 27 milhões ao quarto colocado.

Inclusive, nesta edição da Copa do Mundo, a Fifa distribuirá US$ 727 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões) em premiações, o maior valor da história do torneio. A Espanha entra em campo nesta terça-feira (14) para enfrentar a França em busca de uma vaga na decisão.

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