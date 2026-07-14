Arthur pede bolada para fechar com o Corinthians por duas temporadas

O volante Arthur continua fora dos planos na Juventus após o fim do empréstimo ao Grêmio e ainda busca definir o próximo passo da carreira. Nos últimos dias, o jogador recebeu uma sondagem do Corinthians, mas a diretoria alvinegra considerou elevada a pedida financeira apresentada pelo estafe do atleta.

De acordo com a ”Espn”, Arthur deseja receber cerca de R$ 100 milhões para assinar um contrato de dois anos e meio, válido até dezembro de 2028. O montante engloba salários e luvas, o que tornou a operação distante da realidade financeira do Corinthians neste momento.

A proposta ideal do volante prevê vencimentos mensais entre R$ 2 milhões e R$ 2,5 milhões. O restante do valor, entre R$ 27 milhões e R$ 42 milhões, corresponderia às luvas, pagas de forma parcelada ao longo do vínculo.

Apesar da consulta do Timão, Arthur mantém como prioridade a permanência no futebol europeu. Ainda assim, o meio-campista não descarta um retorno ao Brasil, desde que receba uma proposta considerada vantajosa do ponto de vista financeiro.

Aos 29 anos, Arthur tem contrato com a Juventus até junho de 2027. Fora dos planos da equipe italiana, o volante também vê o clube disposto a discutir uma rescisão antecipada do vínculo, dependendo do desfecho das negociações para seu futuro.

No Corinthians, a possibilidade de contratar Arthur esbarra não apenas na pedida do jogador, mas também no delicado cenário financeiro vivido pelo clube. Além de atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem ao elenco, o Timão convive com transfer bans impostos pela Fifa, fatores que dificultam a realização de grandes investimentos nesta janela de transferências.

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