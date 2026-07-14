Miss nega rumores de romance com Jude Bellingham

A Miss Universe 2025, Fátima Bosch, negou qualquer envolvimento com o jogador da seleção da Inglaterra Jude Bellingham. A mexicana entrou no centro dos comentários nas redes sociais após fãs criarem uma possível ligação entre os dois, mas afirmou que a situação não passa de uma torcida dos internautas.

Fátima Bosch comentou os rumores durante uma abordagem no aeroporto e afirmou que viu os fãs criarem uma ligação entre ela e Jude Bellingham nas redes sociais. No entanto, a Miss Universe 2025 negou qualquer contato com o jogador e disse que precisaria conhecê-lo antes de pensar em um possível relacionamento.

“Vi muitas publicações no Instagram em que as pessoas estão me ‘shipando’ com ele. Ele é um jogador de futebol incrível, mas eu teria que conhecê-lo, porque o mais importante é que seja uma boa pessoa e tenha os valores certos”, afirmou, segundo a revista People.

Enquanto isso, Jude Bellingham mantém um relacionamento com a modelo e influenciadora Ashlyn Castro. Os dois apareceram juntos pela primeira vez em fevereiro de 2025, durante uma partida do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu.

Ashlyn, que mora na Califórnia, nos Estados Unidos, reúne mais de 649 mil seguidores no Instagram e compartilha conteúdos sobre viagens e rotina. Apesar disso, ela ainda não publicou registros ao lado do jogador. Antes de Bellingham, a modelo teve o nome associado a atletas como John Johnson, da NFL, e Terance Mann, da NBA, além do ator Michael B. Jordan, mas nenhum dos supostos romances foi confirmado.

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