Palmeiras ganha reforços internos e chega mais forte para o segundo semestre

O Palmeiras inicia o segundo semestre com um cenário bem diferente daquele que marcou o fim da primeira parte da temporada. Além da contratação do zagueiro Alexander Barboza, único reforço anunciado até o momento, o técnico Abel Ferreira volta a ter praticamente todo o elenco à disposição. Com o Departamento Médico esvaziado, o Verdão recupera jogadores considerados importantes para a sequência da temporada.

Antes da paralisação para a Copa do Mundo, o Palmeiras perdeu o lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Vitor Roque. Agora, ambos estão próximos de voltar a atuar e aumentam as opções da comissão técnica para a maratona de jogos.

Piquerez já trabalha normalmente com o restante do grupo e disputa novamente uma vaga entre os titulares. O uruguaio passou por cirurgia após sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante um amistoso da seleção uruguaia, em março, e ficou fora de 18 partidas do Palmeiras.

A última atuação do lateral pelo Verdão aconteceu no dia 21 de março, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Seis dias depois, durante compromisso do Uruguai, ele se lesionou e iniciou um longo processo de recuperação.

A reta final da recuperação aconteceu junto à delegação uruguaia. Piquerez viajou para a Copa do Mundo acompanhado pelos departamentos médicos da seleção e do Palmeiras, mas não entrou em campo sob o comando de Marcelo Bielsa. Eliminado ainda na fase de grupos, o lateral retornou ao clube pronto para retomar os treinamentos.

Aliás, durante sua ausência, Arthur aproveitou a sequência de oportunidades e correspondeu em campo. Assim, a boa fase da Cria da Academia promete aumentar a disputa pela lateral esquerda nos próximos meses.

Palmeiras também ansioso pelo retorno de Vitor Roque

Outro retorno aguardado por Abel Ferreira é o de Vitor Roque. Afinal, o atacante passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e não atua desde abril. Contudo, diferentemente do restante do elenco, o camisa 9 abriu mão das férias durante a paralisação da temporada para acelerar a recuperação.

O trabalho deu resultado. Em transição física, Vitor Roque participou normalmente das atividades com o grupo nesta segunda-feira e se aproxima de voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

Com isso, apenas Jefté permanece entregue ao Departamento Médico. O lateral-esquerdo passou por cirurgia no joelho direito no início de junho e segue em tratamento. A previsão é que o jogador retorne apenas entre o fim desta temporada e o início da próxima.

Assim, o Palmeiras volta a campo no dia 22 de julho, quando enfrenta o Coritiba, às 19h30, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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