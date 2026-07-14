Ex-zagueiro brasileiro morre em acidente com quadriciclo elétrico na Irlanda

O ex-zagueiro brasileiro Saul Roberto Muniz Filho, de 40 anos, morreu neste segunda-feira (13), em Galway, na Irlanda, após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente com um quadriciclo elétrico. O ex-atleta, nascido em Ituiutaba (MG), sofreu uma queda na sexta-feira passada (10), foi socorrido em estado grave com traumatismo craniano e permaneceu internado em coma induzido por cerca de três dias antes de ter a morte confirmada.
Revelado nas categorias de base do Comercial de Ribeirão Preto (SP), Saul também passou por outras equipes do interior paulista durante a carreira, como Francana, Jaboticabal e Guariba. Em 2012, ele encerrou a carreira e se mudou para a Irlanda, onde passou a trabalhar como barbeiro e abriu o próprio negócio.
Agora, amigos e familiares se mobilizam em uma campanha de arrecadação para custear os procedimentos relacionados ao traslado. A intenção é repatriar o corpo de Saul para que parentes e amigos possam prestar as últimas homenagens.
A polícia irlandesa, inclusive, apura as circunstâncias do acidente. Porém, até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre as causas da queda.
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