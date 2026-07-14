Botafogo renova empréstimo de Kadu, do Remo, por mais seis meses

O Remo anunciou, nesta terça-feira (14), a renovação do empréstimo do lateral-direito Kadu Santos com o Botafogo por mais seis meses. O clube carioca não exerceu a opção de compra prevista no contrato anterior, mas acertou uma compensação financeira para manter o jogador cedido pelo Leão Azul.

De acordo com o comunicado, os clubes também ajustaram os valores da opção de compra, mas não divulgaram os novos termos do acordo. No primeiro contrato entre as equipes, o valor estipulado era de 950 mil dólares (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual).

Kadu chegou ao Botafogo aos 19 anos para integrar a equipe sub-20. Assim, o lateral assumiu a titularidade e a faixa de capitão durante a campanha do time que terminou como vice-campeão do Campeonato Carioca da categoria.

Em 2026, o defensor disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois recebeu oportunidades no elenco profissional alternativo do Alvinegro durante o Campeonato Carioca. Após a eliminação no estadual, ganhou espaço como titular na Copa Rio.

Com o fim dos torneios estaduais, Kadu passou a fazer parte do grupo principal, mas encontrou concorrência na posição. O lateral é a terceira opção do elenco, atrás de Vitinho e Mateo Ponte.

Mesmo assim, disputou sua primeira competição internacional ao entrar no segundo tempo da partida contra o Caracas, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Ao todo, ele soma sete partidas pelo time profissional da equipe carioca.



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