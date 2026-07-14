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Botafogo renova empréstimo de Kadu, do Remo, por mais seis meses

Botafogo renova empréstimo de Kadu, do Remo, por mais seis meses
Botafogo renova empréstimo de Kadu, do Remo, por mais seis meses -

O Remo anunciou, nesta terça-feira (14), a renovação do empréstimo do lateral-direito Kadu Santos com o Botafogo por mais seis meses. O clube carioca não exerceu a opção de compra prevista no contrato anterior, mas acertou uma compensação financeira para manter o jogador cedido pelo Leão Azul.

De acordo com o comunicado, os clubes também ajustaram os valores da opção de compra, mas não divulgaram os novos termos do acordo. No primeiro contrato entre as equipes, o valor estipulado era de 950 mil dólares (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual).

Kadu chegou ao Botafogo aos 19 anos para integrar a equipe sub-20. Assim, o lateral assumiu a titularidade e a faixa de capitão durante a campanha do time que terminou como vice-campeão do Campeonato Carioca da categoria.

Em 2026, o defensor disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois recebeu oportunidades no elenco profissional alternativo do Alvinegro durante o Campeonato Carioca. Após a eliminação no estadual, ganhou espaço como titular na Copa Rio.

Com o fim dos torneios estaduais, Kadu passou a fazer parte do grupo principal, mas encontrou concorrência na posição. O lateral é a terceira opção do elenco, atrás de Vitinho e Mateo Ponte.

Mesmo assim, disputou sua primeira competição internacional ao entrar no segundo tempo da partida contra o Caracas, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Ao todo, ele soma sete partidas pelo time profissional da equipe carioca.


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