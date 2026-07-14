Vasco bate o martelo e define futuro de Loide Augusto após empréstimo

O atacante Loide Augusto caminha para uma saída definitiva do Vasco. Embora tenha retornado recentemente de seu período de empréstimo ao Çaykur Rizespor, da Turquia, o atleta sequer compareceu aos treinamentos com o restante do elenco antes do reinício do Campeonato Brasileiro.

Com efeito, o diretor de futebol do clube carioca, Admar Lopes, confirmou que a diretoria liberou o jogador para procurar uma nova equipe, enquanto conduz as negociações para selar o seu destino fora de São Januário.

Para explicar a ausência do jogador nas atividades diárias, o dirigente detalhou a atual conjuntura que envolve o atacante angolano:

“Está em processo de negociação com um clube. Como ele estava parado, decidimos autorizá-lo a não se apresentar até decidir seu futuro. A ideia em relação ao Loide é procurar uma solução que agrade todas as partes”, explicou.

Ademais, convém destacar que os turcos do Çaykur Rizespor demonstraram forte interesse em prorrogar o empréstimo do ponta. No entanto, a cúpula vascaína descarta essa possibilidade no momento, visto que prioriza uma venda definitiva para fazer caixa.

Consequentemente, o clube carioca já avançou de forma significativa nas tratativas com outra equipe interessada. Embora a diretoria mantenha o nome desse novo destino sob total sigilo.

Por fim, vale contextualizar que o Cruzmaltino adquiriu o atleta no ano passado junto ao Alanyaspor, também da Turquia, sob um investimento de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,5 milhões na cotação da época).

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Diante disso, os dirigentes buscam concretizar essa transferência internacional para recuperar, pelo menos, uma parcela do montante investido originalmente na contratação.

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