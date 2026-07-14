Santos vai testar impedimento semiautomático na Vila Belmiro em jogo do Sub-17

A Vila Belmiro receberá, nesta terça-feira (14/7), um importante teste para o retorno do Campeonato Brasileiro. O Santos enfrentará o América-MG, pela oitava rodada do Brasileirão Sub-17, em uma partida que servirá para validar o sistema de impedimento semiautomático instalado no estádio.

A CBF concluiu a instalação dos equipamentos e escolheu jogos das categorias de base para realizar os últimos ajustes antes da retomada do calendário nacional. A tecnologia será obrigatória em todos os estádios que receberão partidas do Campeonato Brasileiro.

Para operar o sistema, a Vila Belmiro recebeu câmeras compostas por celulares capazes de gravar toda a partida em resolução 4K e a 100 quadros por segundo. Com esse material, o software cria uma réplica digital do jogo e auxilia a arbitragem na marcação de impedimentos.

O gerente administrativo do Santos, Luiz Fernando Vella, destacou que o estádio está na reta final do processo de homologação.

“A Vila Belmiro passou por todas as vistorias. Agora serão feitos os últimos testes necessários para a homologação. Assim, vai poder receber partidas do Campeonato Brasileiro com a tecnologia do impedimento semiautomático. A iniciativa da CBF representa um avanço importante para o futebol brasileiro, trazendo ainda mais precisão às decisões da arbitragem e fortalecendo o espetáculo”, disse o gerente, que prosseguiu.

“O jogo do sub-17 contra o América Mineiro será a primeira oportunidade de colocar o sistema em operação na Vila. Assim, estaremos prontos para utilizá-lo no dia 25, na partida contra a Chapecoense”, completou.

Quando o Santos volta a jogar na Vila

Contudo, a estreia da tecnologia em um jogo oficial do time principal na Vila Belmiro está prevista para o dia 25 de julho, quando o Santos receberá a Chapecoense pela retomada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o clube espera concluir todas as etapas de homologação exigidas pela CBF.

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