Danilo acelera preparação antes de retorno ao Botafogo na segunda-feira

Danilo aproveita para treinar nos últimos dias de férias antes de retornar ao Botafogo. Afinal, o volante ganhou um período de descanso após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Nas redes sociais, o jogador publicou uma rotina de treinos antes da reapresentação prevista para a próxima semana.

Enquanto se prepara para voltar ao clube, o estafe do jogador trabalha para definir os próximos passos da carreira. A intenção é resolver a situação rapidamente. Antes da pausa, Danilo indicou o desejo de não completar 13 partidas no Campeonato Brasileiro para manter alternativas no mercado nacional.

“Mantendo a forma para voltar com tudo segunda”, escreveu o jogador na publicação e marcou o Botafogo.

Valor de mercado

O Botafogo trata o volante como um dos principais ativos do elenco e tem como plano inicial negociar o jogador. O clube recebeu consultas e sondagens de equipes interessadas, além de contatos com empresários do atleta sobre possíveis valores de uma transferência.

Atualmente, a prioridade da diretoria alvinegra é uma venda para o exterior. Internamente, o clube não considera negociar Danilo por menos de 30 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões).

No mercado brasileiro, o Palmeiras aparece como principal interessado. O clube paulista apresentou uma proposta de R$ 120 milhões (aproximadamente 20,5 milhões de euros) e incluiu o zagueiro Naves na negociação. A oferta foi feita antes da Copa do Mundo e teve o objetivo de demonstrar interesse pelo volante.

O jogador tem o Alviverde como prioridade caso permaneça no futebol brasileiro. O clube paulista avalia aumentar a proposta, mas encontra dificuldades para alcançar os valores desejados pelo Botafogo.

Por fim, nesse cenário, o Flamengo surge como outro possível destino, já que possui capacidade financeira para realizar um investimento alto e apresenta um projeto considerado atrativo para o jogador.

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