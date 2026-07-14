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Diretor do Corinthians admite que precisará vender jogadores para equilibrar as contas

Diretor do Corinthians admite que precisará vender jogadores para equilibrar as contas
Diretor do Corinthians admite que precisará vender jogadores para equilibrar as contas -

O Corinthians deverá negociar jogadores nesta janela de transferências para equilibrar as finanças. A confirmação veio do diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, que admitiu a necessidade de realizar vendas durante entrevista ao programa Jogo Aberto, nesta terça-feira (14/7).

Segundo o dirigente, o clube já recebe sondagens por atletas do elenco, embora ainda não tenha propostas oficiais em mãos. Para Marcelo Paz, a tendência é que o mercado ganhe força nas próximas semanas, impulsionado pelo fim da Copa do Mundo e pelo início da pré-temporada dos clubes europeus.

“Vai, vai ter que vender. Tem sondagens reais e eu vejo, pela minha experiência de mercado e pelo que eu estou vendo agora, que o mercado está aquecendo. Como um todo, você começa a ter mais sondagem, mais procura, mais movimentação, a Copa do Mundo está acabando, os times europeus vão começar a se apresentar, vão começar as suas pré-temporadas, então tem algo já aquecendo. Mas proposta na mão, firme, ainda não, por nenhum jogador”, explicou Marcelo Paz.

O executivo também relembrou que, em outras oportunidades, o Corinthians abriu mão de vender jogadores para priorizar o desempenho esportivo. Como exemplo, citou a permanência de André, que chegou a ter uma negociação encaminhada, mas acabou permanecendo no clube por decisão da diretoria.

“Naquele momento, houve a decisão de não vender (o André). Tinha uma situação bem encaminhada, mas houve a decisão de não vender. Ele continuou no clube, ajudou esportivamente o André, o vice-artilheiro do time”, completou.

Diretor explica impactos e situação financeira do Corinthians

Marcelo Paz ainda explicou que encontrou o planejamento financeiro da temporada pronto quando assumiu o cargo. Assim, segundo ele, sua missão passou a ser potencializar os resultados dentro de campo para aumentar as receitas do clube.

“Do ponto de vista orçamentário, quando eu cheguei, a peça orçamentária já estava pronta, né? Então, não tive interferência em tal fase, tal cota, já estava pronta. Esportivamente, se eu disser aqui para o torcedor corintiano ‘Não, na Libertadores, basta chegar nas quartas de final’, eles cortam a minha cabeça amanhã. Então a gente joga para ganhar e para avançar o máximo possível”, afirmou.

Por fim, o dirigente destacou que o sucesso esportivo tem impacto direto nas finanças. Para ele, avançar na Copa do Brasil e na Libertadores, além de disputar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, aumenta a arrecadação com premiações, bilheteria, programa de sócio-torcedor e ainda valoriza os atletas para futuras negociações.

“E quanto mais a gente entrega esportivamente, mais ajuda o financeiro. Porque, à medida que vai passando de fase, vão entrando cotas e o torcedor vai mais para o estádio, sócio-torcedor, o jogador se valoriza mais. Tem um ganha-ganha aí quando você vai avançando”, concluiu.

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