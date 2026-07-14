Diretor do Corinthians admite que precisará vender jogadores para equilibrar as contas

O Corinthians deverá negociar jogadores nesta janela de transferências para equilibrar as finanças. A confirmação veio do diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, que admitiu a necessidade de realizar vendas durante entrevista ao programa Jogo Aberto, nesta terça-feira (14/7).

Segundo o dirigente, o clube já recebe sondagens por atletas do elenco, embora ainda não tenha propostas oficiais em mãos. Para Marcelo Paz, a tendência é que o mercado ganhe força nas próximas semanas, impulsionado pelo fim da Copa do Mundo e pelo início da pré-temporada dos clubes europeus.

“Vai, vai ter que vender. Tem sondagens reais e eu vejo, pela minha experiência de mercado e pelo que eu estou vendo agora, que o mercado está aquecendo. Como um todo, você começa a ter mais sondagem, mais procura, mais movimentação, a Copa do Mundo está acabando, os times europeus vão começar a se apresentar, vão começar as suas pré-temporadas, então tem algo já aquecendo. Mas proposta na mão, firme, ainda não, por nenhum jogador”, explicou Marcelo Paz.

O executivo também relembrou que, em outras oportunidades, o Corinthians abriu mão de vender jogadores para priorizar o desempenho esportivo. Como exemplo, citou a permanência de André, que chegou a ter uma negociação encaminhada, mas acabou permanecendo no clube por decisão da diretoria.

“Naquele momento, houve a decisão de não vender (o André). Tinha uma situação bem encaminhada, mas houve a decisão de não vender. Ele continuou no clube, ajudou esportivamente o André, o vice-artilheiro do time”, completou.

Diretor explica impactos e situação financeira do Corinthians

Marcelo Paz ainda explicou que encontrou o planejamento financeiro da temporada pronto quando assumiu o cargo. Assim, segundo ele, sua missão passou a ser potencializar os resultados dentro de campo para aumentar as receitas do clube.

“Do ponto de vista orçamentário, quando eu cheguei, a peça orçamentária já estava pronta, né? Então, não tive interferência em tal fase, tal cota, já estava pronta. Esportivamente, se eu disser aqui para o torcedor corintiano ‘Não, na Libertadores, basta chegar nas quartas de final’, eles cortam a minha cabeça amanhã. Então a gente joga para ganhar e para avançar o máximo possível”, afirmou.

Por fim, o dirigente destacou que o sucesso esportivo tem impacto direto nas finanças. Para ele, avançar na Copa do Brasil e na Libertadores, além de disputar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, aumenta a arrecadação com premiações, bilheteria, programa de sócio-torcedor e ainda valoriza os atletas para futuras negociações.

“E quanto mais a gente entrega esportivamente, mais ajuda o financeiro. Porque, à medida que vai passando de fase, vão entrando cotas e o torcedor vai mais para o estádio, sócio-torcedor, o jogador se valoriza mais. Tem um ganha-ganha aí quando você vai avançando”, concluiu.

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