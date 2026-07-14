Flamengo vence o Palmeiras pelo Brasileirão sub-17 no primeiro jogo do Nubank Parque

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 1 nesta terça-feira (14), no Nubank Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Ainda no primeiro tempo, Audo (contra) e Daniel Silva marcaram para os Garotos do Ninho, enquanto Caio Matheus descontou para os donos da casa. Vale destacar que essa foi a primeira partida no estádio, desde a mudança de nome.
Apesar do resultado negativo, o Alviverde permanece na liderança do Brasileiro Sub-17, com 18 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que enfrenta o Grêmio na rodada. A equipe carioca, por sua vez, conseguiu a segunda vitória consecutiva na competição e pulou para 13º, com 9 pontos.
No primeiro tempo, o zagueiro Juan Ramos, do Palmeiras, recuou para o goleiro Audo e a bola passou por baixo de sua perna antes de entrar no gol, com menos de um minuto de partida. Em seguida, a equipe paulista tentou reagir com um chute de fora da área de Isaac Nicolas, que parou em Gabriel Werneck. Com dificuldades de entrar na defesa, a equipe da casa apostava mais em finalizações de longa distância.
Aos 39′, o camisa 2 rubro-negro cobrou falta na cabeça de Daniel Silva, que estufou a rede e ampliou para o Flamengo. Na reta final da etapa inicial, o Palmeiras tentou descontar em duas oportunidades, mas sem direção e sem conseguir assustar Gabriel Werneck.
Na volta do intervalo, o Palmeiras partiu para cima e assustou com um chute cruzado de Samuel. Por outro lado, o Flamengo encaixou bons contra-ataques, mas parou na defesa adversária antes da finalização da jogada. Quando a partida parecia se encaminhar para o 2 a 0, o Palmeiras descontou com Caio Matheus, que recebeu boa bola na área e concluiu em gol.
Olho na agenda
Na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o Bahia, no CT Evaristo de Macedo, quarta-feira (22), às 15h (de Brasília). O Rubro-Negro, por sua vez, encara o Santos, no mesmo dia, às 16h (de Brasília), no Luso-Brasileiro.
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