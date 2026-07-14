José Boto relembra demissão de Filipe Luís e nega atrito com jogadores

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, voltou a comentar a demissão de Filipe Luís e afirmou que a decisão de trocar o comando técnico partiu dele. Segundo o dirigente, a medida foi posteriormente ratificada pelo presidente do clube e não contou com influência de outras pessoas.

Boto, em declarações divulgadas nesta terça-feira (14/7) pela “Espn”, fez questão de esclarecer como ocorreu o processo. Assim, disse que, apesar da palavra final ser do presidente, as decisões relacionadas ao futebol passam por sua avaliação.

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“Qualquer decisão no Flamengo é do presidente. Mas qualquer decisão no futebol tem o meu conselho. Sou eu que estou lá todos os dias. A decisão de achar, naquela altura, que o melhor para a equipe era o afastamento do Filipe Luís foi minha, ratificada pelo presidente. Não teve interferência de absolutamente mais ninguém”, afirmou.

“Decisão muito difícil”, diz diretor do Flamengo

O dirigente também classificou a saída de Filipinho como uma das decisões mais difíceis de sua carreira. Segundo ele, havia uma boa relação pessoal e profissional com o treinador – hoje no Monaco (FRA) -, mas entendeu que a mudança era o melhor caminho para a equipe naquele momento.

“Foi uma decisão muito difícil. Era alguém de quem eu gostava e continuo gostando como treinador. Acho que ele pode ter um grande futuro na profissão. Naquele momento, achei que era o melhor para a equipe. Se estava certo ou errado, só vamos saber em dezembro. Nunca me arrependo das decisões que tomo porque foram pensadas no melhor para o clube”, declarou.

Desgaste no elenco?

Por fim, Boto comentou as especulações de que a demissão teria provocado um desgaste com parte do elenco. Para ele, era natural que os jogadores ficassem abalados pela saída de um treinador com quem haviam conquistado títulos. No entanto, negou qualquer ruptura no ambiente interno.

“É natural que gostassem dele. Agora, houve uma tentativa de criar uma fricção. Uma coisa típica de uma novela mexicana. Nem brasileira: mexicana. Os jogadores estavam chateados porque tinham perdido um treinador de quem gostavam e com quem tinham ganhado muito. Mas houve uma tentativa de criar uma novela, dizendo que havia um problema entre mim e o presidente e que os jogadores estavam todos contra mim. Sinceramente, nunca percebi isso. Quando chegou o novo treinador, eles se comportaram como os profissionais que são e seguiram trabalhando”, encerrou o dirigente.





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