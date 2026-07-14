Com gol pelo Fluminense, Hulk transforma Bahia em sua segunda maior vítima no Brasil

O gol que Hulk marcou pelo Fluminense durante o amistoso contra o Bahia carrega um simbolismo especial para o atleta. Embora o confronto não tenha caráter oficial, o lance transformou o Tricolor de Aço na segunda maior vítima do atacante em gramados brasileiros.

Com efeito, desde que desembarcou no país para defender o Atlético-MG em 2020, o novo camisa 7 das Laranjeiras já balançou as redes baianas em oito oportunidades, somando sete gols pelo clube mineiro e este último pelo Fluminense.

Curiosamente, logo atrás do clube baiano no ranking de alvos do jogador, surge o próprio Fluminense. Nesse sentido, o craque castigou sua atual equipe com sete gols ao longo dos últimos anos.

Todavia, o Cruzeiro, arquirrival de seu antigo clube, lidera isolado essa lista de vítimas, visto que o atacante celebrou dez gols diante da equipe celeste em clássicos estaduais.

Ademais, América-MG e Palmeiras completam o grupo dos cinco principais alvos de Hulk, já que o jogador superou as duas defesas em seis ocasiões cada. Paralelamente, Caldense, Corinthians, Athletic e Tombense também conheceram de perto o poder de fogo do atleta, que marcou cinco gols contra cada um desses clubes.

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Por fim, o atacante fará sua estreia oficial nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), quando o Fluminense enfrenta o RB Bragantino no Maracanã pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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