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Com gol pelo Fluminense, Hulk transforma Bahia em sua segunda maior vítima no Brasil

Com gol pelo Fluminense, Hulk transforma Bahia em sua segunda maior vítima no Brasil
Com gol pelo Fluminense, Hulk transforma Bahia em sua segunda maior vítima no Brasil -

O gol que Hulk marcou pelo Fluminense durante o amistoso contra o Bahia carrega um simbolismo especial para o atleta. Embora o confronto não tenha caráter oficial, o lance transformou o Tricolor de Aço na segunda maior vítima do atacante em gramados brasileiros.

Com efeito, desde que desembarcou no país para defender o Atlético-MG em 2020, o novo camisa 7 das Laranjeiras já balançou as redes baianas em oito oportunidades, somando sete gols pelo clube mineiro e este último pelo Fluminense.

Curiosamente, logo atrás do clube baiano no ranking de alvos do jogador, surge o próprio Fluminense. Nesse sentido, o craque castigou sua atual equipe com sete gols ao longo dos últimos anos.

Todavia, o Cruzeiro, arquirrival de seu antigo clube, lidera isolado essa lista de vítimas, visto que o atacante celebrou dez gols diante da equipe celeste em clássicos estaduais.

Ademais, América-MG e Palmeiras completam o grupo dos cinco principais alvos de Hulk, já que o jogador superou as duas defesas em seis ocasiões cada. Paralelamente, Caldense, Corinthians, Athletic e Tombense também conheceram de perto o poder de fogo do atleta, que marcou cinco gols contra cada um desses clubes.

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Por fim, o atacante fará sua estreia oficial nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), quando o Fluminense enfrenta o RB Bragantino no Maracanã pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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