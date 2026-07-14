Rochet não treina e preocupa o Inter para os próximos jogos

O Internacional segue preparação para a retomada dos jogos oficiais e não vem contando com o goleiro Sergio Rochet. De volta após disputar a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, o jogador não esteve com os companheiros no campo na última segunda-feira. Afinal, faz trabalhos individualizados no departamento médico.

De acordo com o “ge”, o arqueiro se recupera de um novo problema físico e trabalha para voltar o mais rapidamente possível ao Colorado. No entanto, o clube gaúcho não confirmou se ele tem alguma lesão.

Rochet retornou ao Inter na segunda-feira da semana passada (6), após eliminação do Uruguai ainda na fase de grupos. A partir daí, ficou apenas em trabalhos internos na academia, com a previsão de retomar as atividades de campo nesta segunda, o que não ocorreu.

O goleiro jogou apenas o segundo tempo na derrota do Uruguai para a Espanha por 1 a 0, resultado que tirou as chances dos sul-americanos de seguir na Copa do Mundo. O revés culminou também com a saída do técnico Marcelo Bielsa, que será substituído interinamente por Diego Forlán, ídolo do país.

Inter quer novo goleiro

O uruguaio chegou ao Beira-Rio em 2023, mas convive com muitas lesões desde então. Somente neste ano, desfalcou a equipe em oito oportunidades por conta de lesão. Apesar de ter o respaldo da comissão técnica, o Inter passou a buscar um novo nome para a posição. O preferido é José Contreras, de 31 anos, que atua no Barcelona de Guayaquil e é titular da seleção da Venezuela.

Entretanto, a primeira proposta do Internacional foi recusada pelo clube do Equador, por achar que os valores ainda estão abaixo do esperado.

O jogador tem vínculo com os equatorianos somente até o fim da temporada. Assim, já pode assinar um pré-contrato e deixar o clube sem custos em janeiro. A diretoria do Inter, por sua vez, deseja o jogador já nesta janela de transferências.

O arqueiro é um dos destaques do Barcelona e começou como titular nos últimos dois amistosos da Venezuela na Data Fifa antes da Copa do Mundo. A seleção sul-americana perdeu por 2 a 1 para a Turquia e venceu o Iraque por 2 a 0.

Cria da base do Aragua, da Venezuela, Contreras jogou ainda pelo Deportivo Táchira, Châteauroux (França), Deportivo Pasto (Colômbia) e San Carlos (Costa Rica). Ao retornar ao futebol colombiano, destacou-se pelo Rionegro Águilas e chegou ao Barcelona de Guayaquil no início de 2025.

A última partida do goleiro ocorreu no último domingo, no empate em 0 a 0 com o Emelec, pelo Campeonato Equatoriano, no qual o Barcelona ocupa a terceira colocação. Anteriormente, ele teve destaque na classificação sobre o Botafogo, na fase preliminar da Libertadores, no início do ano.

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