Bruno Tabata está de saída do Internacional; veja o destino

Já fora dos planos, o meia Bruno Tabata está de saída do Internacional. O jogador de 29 anos, afinal, voltará ao Qatar SC (QAT), time que defendeu por empréstimo entre as passagens pelo Palmeiras e o próprio Inter, entre 2023 e 24.

Assim, de acordo com informações do “ge” desta terça-feira (14/7), o Colorado já liberou o atleta para viajar nesta quarta (15/7) e realizar exames médicos no clube catari. O empréstimo, aliás, tem obrigação de compra a partir de objetivos cumpridos. Os mesmos, porém, não foram informados.

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Dessa forma, o anúncio do Inter sairá apenas quando estiver tudo certo entre Tabata e Qatar SC. O meia, que chegou ao Colorado em 2024 mas não engrenou, tinha contrato até dezembro de 2027. Assim, interrompe o vínculo antes do tempo para poder voltar ao país do Oriente Médio.

Nesta passagem pelo Inter, Tabata entrou em campo 69 vezes. Ao todo, marcou somente cinco gols e contribuiu com cinco assistências. Seu último tento, no entanto, foi apenas em 2025, já que não marcou gols na atual temporada. O canhoto esteve em campo apenas 749 minutos em 2026 e agora abre espaço na folha salarial para alguma reposição durante a janela, prevista para abrir já na segunda-feira (20/7).

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