Inglaterra x Argentina: história em campo em busca de uma vaga na final

Em uma partida repleta de rivalidade e histórica, Inglaterra e Argentina fazem a segunda semifinal da Copa do Mundo. A partida acontece na tarde desta quarta-feira (15), às 16h, de Brasília, na Mercedes-Benz Arena, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Essa será a quinta vez que as seleções se enfrentam na história do torneio. Os ingleses levaram a melhor no primeiro confronto, na fase de grupos de 1962, nas quartas de final de 1966, e no último, na primeira fase em 2002. Entretanto, os confrontos mais marcantes tiveram triunfos dos argentinos. Em 1986, a Albiceleste conseguiu a classificação em uma partida épica, com dois gols de Maradona, um deles o famoso gol da “Mão de Deus”. Já em 1998, nova vitória argentina, nos pênaltis, nas oitavas de final.

Nesta Copa, a Inglaterra passou na primeira colocação do Grupo L, com sete pontos, e eliminou RD Congo, México e Noruega no mata-mata. Por outro lado, a Argentina avançou com 100% de aproveitamento na primeira fase e, no sufoco, passou por Cabo Verde, Egito e Suíça nos confrontos eliminatórios.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo e pelo SBT, na TV fechada pelo SporTV, no canal do YouTube da CazéTV e pelo serviço de streaming Globoplay.

Como chega a Inglaterra

Mesmo com a classificação contra a Noruega, o treinador Thomas Tuchel não saiu satisfeito com a atuação da equipe nas quartas de final. Inclusive, o técnico espera que o ritmo da Copa ainda gere desempenho diferentes até o final do torneio. A expectativa é de que Madueke, que não conseguiu ir bem na última partida, deixe a equipe titular para o retorno de Bukayo Saka.

Como chega a Argentina

Depois de “contar com a sorte”, como afirmou Lionel Scaloni após a classificação contra a Suíça, a Albiceleste tem o seu tão esperado grande desafio. Entretanto, o grande problema da equipe é o desempenho físico. Afinal, os jogadores tiveram muito desgaste nos jogos dramáticos que tiveram até aqui no mata-mata da Copa. A expectativa é de que o treinador repita o time mais uma vez, tendo o desempenho dos atletas em atenção.

INGLATERRA X ARGENTINA

Copa do Mundo – Semifinal

Data e horário: 15/7/2026 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Arena, Atlanta (EUA)

INGLATERRA: Pickford; O’Reilly, Guéhi, Stones e Konsa; Anderson, Rice e Bellingham; Gordon, Saka e Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Messi; Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Marco di Bello (ITA)

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