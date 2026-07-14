Palmeiras marca mais um jogo-treino antes de retomada do Brasileirão

O Palmeiras realiza, nesta quinta-feira (16/7), às 10h (de Brasília), o último jogo-treino antes da retomada da temporada. A equipe de Abel Ferreira recebe o União São João, na Academia de Futebol, em atividade que terá transmissão ao vivo da TV Palmeiras, no YouTube.

O Verdão aproveita a intertemporada para ajustar os últimos detalhes antes do retorno ao Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time venceu os três testes realizados. Na ocasião goleou o Mauaense por 6 a 0 e depois superou Primavera e Juventus-SP, ambos por 3 a 1. Além disso, Abel Ferreira também comandou um jogo-treino entre atletas do próprio elenco.

Por outro lado, o União São João encara a partida como parte da preparação para a estreia na Copa Paulista, competição que garante vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro aos finalistas. A equipe de Araras chega ao sétimo amistoso da intertemporada. Até o momento, empatou com Velo Clube (1 a 1), Primavera (0 a 0) e Paulista (0 a 0), perdeu para Santos (3 a 0) e Inter de Limeira (2 a 1), além de ter enfrentado o São Bernardo em um teste cujo resultado não foi divulgado.

Aliás, o Palmeiras volta a disputar uma partida oficial na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, às 19h30. O Verdão enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Verdão soma 41 pontos e tenta manter a vantagem na ponta da tabela.

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