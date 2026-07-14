Manchester United anuncia contratação de jogador que defendeu a Bélgica na Copa

O Manchester United anunciou nesta terça-feira (14) a contratação do meio-campista belga Youri Tielemans, que defendeu o Aston Villa na temporada passada. A negociação foi concluída após o clube de Old Trafford acionar a cláusula de rescisão do jogador, avaliada em cerca de 35 milhões de libras (aproximadamente R$ 260 milhões).

A chegada de Tielemans, portanto, representa mais um passo da reformulação promovida no United. O técnico Michael Carrick buscava um jogador experiente para fortalecer o setor de criação e aumentar a qualidade na saída de bola. Antes do acerto com o belga, o United tentou contratar o brasileiro Ederson, da Atalanta, mas as negociações não avançaram.

O Anderlecht, da Bélgica, revelou Tielemans, de 29 anos, em seu país natal. Depois passou por Monaco e Leicester City antes de defender o Aston Villa. Inclusive, foi um dos líderes da Bélgica na Copa do Mundo 2026.

Assim, com o reforço, o Manchester United amplia a concorrência no meio-campo e demonstra a intenção de voltar a disputar os principais títulos da Inglaterra e da Europa. Tielemans se junta ao brasileiro Andrey Santos, outro reforço confirmado pelo clube nesta janela de transferências.

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