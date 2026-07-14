Restaurante argentino troca nome de prato para confronto com a Inglaterra

A rivalidade histórica entre Argentina e Inglaterra ultrapassou as quatro linhas e chegou à gastronomia. Às vésperas da semifinal da Copa do Mundo, a tradicional Pizzeria Banchero, em Buenos Aires, decidiu retirar a clássica sobremesa Sopa Inglesa do cardápio e rebatizá-la temporariamente como Malvinas Argentinas.

Segundo Juan Banchero, proprietário do restaurante, a mudança permanecerá em vigor até o encerramento da partida entre as seleções, nesta quarta (15). Em entrevista a uma rádio local, ele afirmou, aliás, que a iniciativa representa um gesto de patriotismo durante o confronto com os ingleses.

“Mudamos o nome, pelo menos até o fim da Copa do Mundo. Neste momento, aliás, não queremos vendê-la como sopa inglesa”, disse.

Além da alteração no cardápio, o estabelecimento instalou um aviso na entrada informando que a Sopa Inglesa não seria servida. A medida chamou a atenção de clientes e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Porém, apesar da denominação, a sobremesa é uma adaptação argentina do tradicional trifle, doce de origem britânica preparado com camadas de bolo, creme e frutas.

A iniciativa também faz referência ao histórico conflito entre os dois países pela soberania das Ilhas Malvinas. Durante a Guerra das Malvinas, em 1982, diversos produtos associados ao Reino Unido desapareceram temporariamente das prateleiras argentinas em meio ao clima de forte nacionalismo.

Nos últimos dias, inclusive, outro episódio semelhante ganhou destaque no país. Antes da vitória da Argentina sobre a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo, a rede de sorveterias Grido suspendeu temporariamente a venda do sabor suíço, em mais uma ação bem-humorada inspirada pelos confrontos do Mundial.

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