Franclim Carvalho destaca ajustes no Botafogo antes de retomada do Brasileirão

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (16/7) para enfrentar o Santos, pela retomada do Brasileirão. Durante o período sem jogos, o técnico Franclim Carvalho aproveitou o tempo de treinamentos para trabalhar mudanças na equipe, principalmente na fase ofensiva e na organização defensiva.

Segundo o treinador, em declarações ao canal oficial do Botafogo no YouTube, nesta terça (14/7), a ideia é oferecer novas alternativas com a bola para enfrentar adversários que atuem de forma mais fechada ao longo do segundo semestre.

“Temos tido espaço para introduzir uma nuance diferente com bola. Acho que isso pode ser importante para desbloquear alguns jogos. No segundo semestre, as equipes olham muito para o resultado, e acredito que vamos encontrar adversários mais fechados, à espera. Também estamos trabalhando melhor a organização defensiva, porque a nossa equipe se projeta muito ao ataque e precisamos estar preparados para esses momentos”, declarou o português.

“Maravilha”, diz o técnico do Botafogo sobre pausa

Franclim destacou que a pausa no calendário foi importante para aprofundar conceitos que normalmente ficam em segundo plano por causa da sequência de partidas. Afinal, na avaliação do português, o período de treinamentos permitiu um trabalho mais detalhado em diferentes aspectos do jogo.

“Para mim, como treinador, é uma maravilha ter este período para treinar. No Brasil, os jogadores estão muito habituados a jogar de três em três dias. Para nós, isso ainda causa alguma dificuldade. Quando estamos competindo, precisamos ter muito cuidado com a parte física”, analisou.

Por outro lado, o comandante revelou que precisou controlar o próprio ritmo durante as atividades. Acostumado a sessões intensas de treinamento, ele explicou que contou com o apoio da equipe de preparação física para equilibrar a carga aplicada ao elenco.

“Sou um treinador que gosta de treinar forte. Muitas vezes quero trabalhar mais a parte tática, mas o preparador físico e o Núcleo de Saúde e Performance acabam me segurando um pouco. Esse controle também faz parte do processo”, encerrou.





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