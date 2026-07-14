Vasco segue em negociações para contratar Deossa; entenda o andamento

O Vasco continua focado em acertar a contratação de Nelson Deossa, atualmente no Real Betis, da Espanha, para reforçar o elenco na disputa do segundo semestre do ano. Contudo, os entraves financeiros persistem como o principal obstáculo para a concretização do acordo.

Nesse sentido, o clube espanhol exige garantias financeiras robustas para liberar o atleta, exigência que a diretoria cruz-maltina ainda busca cumprir. Apesar disso, o recente retorno do ex-jogador Pedrinho ao comando da SAF renovou o otimismo e aumentou a esperança nos bastidores de São Januário.

Por outro lado, o diretor de futebol Admar Lopes, responsável direto por conduzir as tratativas, preferiu manter a cautela e despistar sobre o real andamento das negociações. Logo após enfatizar que a instituição não cometerá loucuras financeiras no mercado, o dirigente optou pelo silêncio em relação ao estágio atual das conversas com os espanhóis.

“Não vou comentar as negociações. É um jogador que gostamos bastante e achamos que encaixa no projeto esportivo. A negociação está em curso e não vou comentar sobre. Isso prejudica o Vasco”, comentou.

Reforços no Vasco

Enquanto busca destravar a negociação por Deossa, a diretoria trouxe apenas uma cara nova até o momento. Recentemente, a instituição apresentou de forma oficial o lateral-esquerdo Paulinho à torcida e à imprensa.

Ademais, Admar Lopes confirmou que a cúpula vascaína trabalhará rigidamente dentro do orçamento pré-estabelecido, embora planeje anunciar uma nova contratação já ao longo da próxima semana.

Paralelamente ao planejamento do elenco, a comissão técnica concentra as suas atenções no compromisso imediato dentro das quatro linhas. Portanto, o grupo viaja para Salvador, onde enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio do Barradão.

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Atualmente, o Vasco ocupa a 17ª colocação na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro com 20 pontos e necessita urgentemente de um resultado positivo para iniciar a sua recuperação no torneio.

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