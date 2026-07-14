Ex-participante de “A Fazenda” conta detalhes de romance com Neymar

A influenciadora Saory Cardoso revelou detalhes de seu antigo affair com Neymar. Nesta terça-feira (14), a ex-participante do reality show “A Fazenda” afirmou que eles se conheceram em meados de 2019, mas que o breve romance lhe rendeu uma viagem a Paris, onde o jogador residia na época por defender o PSG.

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“Nós nos conhecemos em alguma festa no Rio, após ‘De férias com o Ex’. E a gente ficou, mas não vingou muito não, e a gente permaneceu amigos. Na época ele jogava no PSG, e aí fui para Paris também. Mas aí depois a gente manteve amizade, encontrei ele diversas vezes, mas pegamos essa relação de amizade mesmo”, disse a influenciadora no programa “Sensacional”.

Na atração, Saory foi questionada sobre uma comparação entre Neymar e Dudu Camargo, seu atual noivo. A influenciadora deixou claro que o apresentador é mais romântico que o camisa 10 do Santos.

“Dudu é muito mais romântico. Dudu é maravilhoso. Ele me fez uma surpresa de aniversário maravilhosa. Bate muito mais bolão que Neymar”.

Saory e o apresentador se conheceram durante a 17ª edição do reality “A Fazenda”, que foi ao ar no fim de 2025. O relacionamento começou ainda dentro do programa e, assim, engatou um romance fora da atração.

Na época em que se envolveu com Saory, Neymar havia acabado o seu relacionamento com a atriz Bruna Marquezine. Entre idas e vindas, ambos não mantiveram contato. Atualmente, a artista namora o cantor canadense Shawn Mendes.

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