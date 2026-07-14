São Paulo encaminha empréstimo de Tapia para time dos Estados Unidos

O São Paulo está perto de acertar a saída do atacante Tapia. O Tricolor encaminhou o empréstimo do chileno de 24 anos ao Columbus Crew, dos Estados Unidos. O contrato será válido por uma temporada e com opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões na cotação atual).

As conversas avançaram durante a intertemporada, e a tendência é que o atacante deixe o clube nos próximos dias. A transferência será oficializada após a abertura da janela internacional, no dia 20 de julho, quando o Columbus Crew poderá registrar o jogador. Tapia tem contrato com o São Paulo até o fim de 2029.

O atacante chegou ao Morumbis em junho de 2025, inicialmente por empréstimo junto ao River Plate. No fim da última temporada, o São Paulo exerceu a opção de compra em uma negociação que também envolveu a transferência de Giuliano Galoppo para o clube argentino.

Desde então, Tapia disputou 48 partidas pelo Tricolor e marcou oito gols. Em 2026, entrou em campo 27 vezes e balançou as redes em três oportunidades. O São Paulo detém 60% dos direitos econômicos do jogador.

Apesar de ter iniciado a temporada como principal alternativa a Calleri no comando do ataque, o chileno perdeu espaço após a chegada de Dorival Júnior. Com isso, a diretoria passou a considerar uma negociação como a melhor alternativa para que o atleta volte a ter sequência.

São Paulo passa por reformulação

A saída de Tapia faz parte da reformulação do elenco para o segundo semestre. Na última segunda-feira, o São Paulo também acertou o empréstimo do zagueiro Alan Franco ao Tigres, do México. Ao mesmo tempo, o clube reforça o grupo para a sequência da temporada. O Tricolor já anunciou as contratações do atacante Victor Sá, além de manter negociações avançadas com o zagueiro Domingos Duarte, o volante Newton e o lateral-direito Aurélio Buta.

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