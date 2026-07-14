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São Paulo encaminha empréstimo de Tapia para time dos Estados Unidos

São Paulo encaminha empréstimo de Tapia para time dos Estados Unidos
São Paulo encaminha empréstimo de Tapia para time dos Estados Unidos -

O São Paulo está perto de acertar a saída do atacante Tapia. O Tricolor encaminhou o empréstimo do chileno de 24 anos ao Columbus Crew, dos Estados Unidos. O contrato será válido por uma temporada e com opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões na cotação atual).

As conversas avançaram durante a intertemporada, e a tendência é que o atacante deixe o clube nos próximos dias. A transferência será oficializada após a abertura da janela internacional, no dia 20 de julho, quando o Columbus Crew poderá registrar o jogador. Tapia tem contrato com o São Paulo até o fim de 2029.

O atacante chegou ao Morumbis em junho de 2025, inicialmente por empréstimo junto ao River Plate. No fim da última temporada, o São Paulo exerceu a opção de compra em uma negociação que também envolveu a transferência de Giuliano Galoppo para o clube argentino.

Desde então, Tapia disputou 48 partidas pelo Tricolor e marcou oito gols. Em 2026, entrou em campo 27 vezes e balançou as redes em três oportunidades. O São Paulo detém 60% dos direitos econômicos do jogador.

Apesar de ter iniciado a temporada como principal alternativa a Calleri no comando do ataque, o chileno perdeu espaço após a chegada de Dorival Júnior. Com isso, a diretoria passou a considerar uma negociação como a melhor alternativa para que o atleta volte a ter sequência.

São Paulo passa por reformulação

A saída de Tapia faz parte da reformulação do elenco para o segundo semestre. Na última segunda-feira, o São Paulo também acertou o empréstimo do zagueiro Alan Franco ao Tigres, do México. Ao mesmo tempo, o clube reforça o grupo para a sequência da temporada. O Tricolor já anunciou as contratações do atacante Victor Sá, além de manter negociações avançadas com o zagueiro Domingos Duarte, o  volante Newton e o lateral-direito Aurélio Buta.

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