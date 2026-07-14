Pickford afirma que Inglaterra ainda não conseguiu chegar no seu melhor nível: “Não somos um produto acabado”

Querendo encerrar um jejum de 60 anos ausente da decisão da Copa do Mundo, a Inglaterra entra em campo na tarde desta quarta-feira (15) para encarar a Argentina, na semifinal do torneio. O confronto, que traz à tona uma das principais rivalidades do futebol de seleções, é visto como um dos maiores desafios recentes para os ingleses.

Afinal, a seleção repete sua campanha de 2018, quando chegou até a semifinal, mas caiu para a Croácia. Jordan Pickford já era o goleiro da equipe naquela ocasião e tenta garantir um feito que não vem desde 1966. O jogador destacou que o elenco inglês possui mentalidade e união para o confronto, mas que ainda não está em sua melhor versão.

“Como o treinador disse, nós temos mentalidade de sobra e uma grande união, mas ainda não somos um produto acabado. Esperamos que o melhor venha à tona. E continuaremos trabalhando duro para seguir evoluindo, porque ninguém quer pensar que o trabalho já foi concluído após o jogo contra a Noruega”, ressaltou.

Ao contrário da Argentina, a Inglaterra não passou por tantos momentos polêmicos no torneio. Pickford enfatizou que a equipe mantém o respeito pelo jogo e evita entrar em discussões para manter o foco na luta pelo título. Além disso, pontuou que as decisões da arbitragem podem auxiliar ou não a seleção.

“Ao longo do torneio, vocês viram o nosso desejo de vencer títulos. Não nos envolvemos em brigas ou algo do tipo, temos sido muito respeitados no jogo. Decisões da arbitragem vão a nosso favor, ou vão contra nós. Nós apenas nos reorganizamos e deixamos o futebol falar por si”, declarou.

Encontro com Messi

Pela primeira vez em sua carreira, Pickford terá a oportunidade de enfrentar Messi. O goleiro de 32 anos revelou uma grande admiração pelo craque argentino, lembrando quando assistia o adversário atuar quando era criança. Entretanto, enfatizou que a Inglaterra deve ter atenção, pois a Argentina possui mais peças além dele.

“Ele marcou tantos gols e distribuiu tantas assistências ao longo de toda a sua carreira. É fantástico poder finalmente enfrentá-lo depois de tanto tempo assistindo a ele quando eu era criança. Todos nós sabemos o quão bom o Messi é, mas também sabemos o quão boa é a Argentina. Estamos pensando também nos outros pontos fortes deles e nas fraquezas de que podemos tirar proveito”, afirmou.

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