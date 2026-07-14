Santos deve ter desfalques de Bontempo e Moisés contra o Botafogo

O Santos deu sequência, nesta terça-feira (14/7), à preparação para o duelo contra o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe treinou no CT Rei Pelé, mas a tendência é que o técnico Cuca não possa contar com Gabriel Bontempo e Moisés para a partida no estádio Nilton Santos.

Gabriel Bontempo continua em recuperação de dores na região do púbis. O meia evoluiu nos últimos dias e já realiza trabalhos no gramado com chuteiras. No entanto, ele ainda não participa das atividades completas e só será liberado quando não sentir mais qualquer incômodo.

Já o atacante Moisés trata uma torção no tornozelo direito, sofrida durante o amistoso contra o União São João. Assim, a expectativa é de que os dois jogadores fiquem fora da lista de relacionados para o compromisso no Rio de Janeiro.

Durante a atividade desta terça-feira, Cuca priorizou um treino tático e também comandou trabalhos de bola parada e finalizações. O elenco ainda fará um último treinamento na manhã desta quarta-feira antes da viagem para a capital fluminense.

A provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Thaciano (ou Rony) e Barreal. O Peixe busca iniciar o segundo semestre com um bom resultado fora de casa na retomada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.