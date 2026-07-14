Entenda porque França a Espanha fizeram um minuto de silêncio na Copa do Mundo

França e Espanha fazem, nesta terça-feira, a primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026, no AT&T Stadium, em Dallas. No entanto, antes de a bola rolar para a definição do primeiro finalista da Copa, as equipes respeitaram um minuto de silêncio.

O momento de homenagem antes do pontapé inicial teve um motivo mais do que nobre. Neste dia 14 de julho, completam-se 10 anos do atentado terrorista em Nice, na França, que vitimou 86 pessoas e deixou outras 400 feridas. O pedido veio através do presidente da França, Emmanuel Macron, que agradeceu a Fifa por atender a solicitação.

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“Antes de França x Espanha, será observado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado de Nice, dez anos após 14 de julho de 2016. Obrigado ao presidente da FIFA por atender ao pedido da França e de todos os franceses mobilizados. Nunca esqueceremos”, postou o presidente francês na rede social ‘X’. Relembre o atentado Em 14 de julho de 2016, milhares de pessoas estavam na Promenade des Anglais, em Nice, na Riviera Francesa, para acompanhar a tradicional queima de fogos para celebrar o aniversário da Queda da Bastilha. Contudo, o que era para ser um dia de festa virou tragédia quando um caminhão avançou sobre a multidão. O atropelamento aconteceu por cerca de dois quilômetros, causando 86 mortes e mais de 400 feridos. Posteriormente, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, mas as investigações concluíram que Mohamed Lahouaiej-Bouhle, autor do atentado, agiu sem ordens diretas da organização terrorista.

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