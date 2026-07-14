Criciúma procura o Corinthians para renovar empréstimo de lateral-direito

O lateral-direito Léo Maná pode permanecer no Criciúma até o fim da temporada. Emprestado pelo Corinthians até o dia 31 de julho, o jogador entrou na pauta da diretoria catarinense, que já iniciou conversas com o Timão para prorrogar o vínculo.

O Corinthians confirmou que o Criciúma procurou o clube para discutir a renovação do empréstimo. Além do Tigre, outras duas equipes da Série B demonstraram interesse na contratação do lateral de 22 anos.

Internamente, a comissão técnica corintiana não trabalha com o retorno de Léo Maná neste momento. A avaliação é de que o melhor caminho para o jogador seja permanecer emprestado e ganhar mais minutos em campo antes de uma nova oportunidade no Parque São Jorge.

Revelado pelas categorias de base do Corinthians, Léo Maná tem contrato com o clube até o fim de 2029. Desde que chegou ao Criciúma, no início deste ano, disputou oito partidas com a camisa tricolor. Sua última atuação aconteceu em 19 de abril, contra o Fortaleza, pela Série B.

Aliás, o interesse do Criciúma em manter o lateral ganhou força após a lesão de Marcinho. O titular da posição deve desfalcar a equipe nas próximas rodadas da Série B. Enquanto isso, o Corinthians segue com Matheuzinho, Pedro Milans e o jovem Jacaré, que está em fase final de recuperação de lesão, como opções para a lateral direita.

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