Botafogo x Santos (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Santos entram em campo nesta quarta-feira (15/7) para definir o segundo semifinalista do Brasileirão Sub-20. E, após vencer por 4 a 1 na ida, no CT Rei Pelé, em Santos (SP), os Meninos da Vila podem perder por até dois gols de diferença no duelo, marcado para as 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Às Joias do Bairro, resta tentar o ataque para buscar uma histórica remontada: se vencer por três gols de diferença, levará o duelo, então, para os pênaltis. Quem avançar, aliás, pega o vencedor de Vasco e Cruzeiro, que disputam a primeira vaga na semifinal nesta terça (14/7).

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Como chega o Botafogo

O Botafogo teve a semana para descansar e se recuperar após a goleada sofrida por 4 a 1 no jogo de ida, na última quarta (8/7). O resultado, afinal, complicou as Joias do Bairro por vaga na semifinal. Agora, precisa vencer por três gols para levar para os pênaltis. Se a hipotética vitória for por quatro ou mais gols, avança, assim, direto.

A esperança se dá na excelente campanha que o time teve durante a fase inicial. Foram 11 vitórias e três empates em 19 partidas, com a segunda melhor defesa dentre os 20 clubes (apenas 20 gols sofridos). Para esta partida, o técnico Rodrigo Bellão pode repetir o time da derrota contra o Santos, ainda que mudanças não estejam descartadas.

Como chega o Santos

Após terminar a primeira fase em sexto, o Santos se credenciou como candidato ao título ao golear o Botafogo na ida, por 4 a 1, com excelente exibição coletiva. Vinícius Fabri (duas vezes), Pedro Assis e Rafael Gonzaga marcaram os gols do Peixe, aliás.

Depois deste duelo, o Santos se virou para a sexta rodada do Paulista da categoria, metendo impiedosos 6 a 0 para cima do União Suzano e assumindo, então, a quarta posição do Grupo 1, agora com 11 pontos. Após enfrentar o Botafogo, o time do técnico Élder Campos encara a Ferroviária, pela sétima rodada do Paulista, no sábado (18/7).

Botafogo (1) x (4) Santos

Brasileirão Sub-20 – Quartas de final (volta)

Data e horário: quarta-feira, 15/7/2026, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Rhyan Luca; Kauã Branco, Danillo, Kauã Cruz e Lucyo; Santiago, bernardo Valim e Caio Valle; Felipe Januário, Matheusinho e Juninho. Técnico: Rodrigo Bellão.

SANTOS: João Pedro; Guilherme Cruz, João Alencar, João Ananias e Rafael Gonzaga; Samuel Pierre, Profeta e Vinícius Fabri; Davizinho, João Grando e Nadson. Técnico: Élder Campos.

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Assistentes: Júlio Cesar Souza Gaudêncio (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)

Onde assistir: Botafogo TV (YouTube)

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