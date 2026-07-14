Renan Lodi muda de número no Atlético; entenda

Renan Lodi herdou o número da camisa de Júnior Alonso, que deixou o Galo para defender o Atlanta United, dos Estados Unidos. Agora, o lateral-esquerdo ficará com o 6, que pertencia ao zagueiro. Antes, ele usava o 16.
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O jogador utilizou em toda a sua carreira o número 6, desde quando subiu para o profissional no Athletico-PR. Entretanto, quando chegou ao clube mineiro, a camisa já tinha dono com a presença do experiente Júnior Alonso.
Desde que foi contratado pelo Atlético, Lodi tornou-se um dos principais nomes do elenco comandado por Eduardo Domínguez. O lateral já entrou em campo em 31 oportunidades nesta temporada, com quatro gols e duas assistências.
O defensor chegou ao Galo no início deste ano, após rescindir o seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Assim, assinou contrato até o fim de 2030.
O Atlético volta a campo na próxima terça-feira (21), quando enfrenta o Bahia, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.
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