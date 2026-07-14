Gols, decepções e a Copa: veja o retrospecto de Messi contra as principais seleções

A carreira de Lionel Messi foi marcada por grandes jogos e adversários de alto nível. Pela seleção, cansou de enfrentar o Brasil e cruzou com quase todos os outros campeões do mundo. Quase porque faltava um até a bola rolar nesta quarta-feira, às 16h, em Atlanta. Finalmente, o craque argentino terá a Inglaterra pela frente, pela primeira vez em 20 anos, e logo em uma semifinal de Copa, que, aliás, tem tudo para definir o último ato com a camisa de seu país.

Em caso de vitória, Messi disputará a terceira final do torneio em seis participações. Assim, pode fechar com chave de ouro a trajetória de altos e baixos pela Argentina. Se for eliminado, a tendência é que também anuncie sua despedida e siga apenas no Inter Miami. Afinal, teria 43 anos no próximo Mundial.

Os números do camisa 10 contra os principais rivais refletem o equilíbrio das disputas. O Jogada10 fez um levantamento completo dos confrontos e incluiu Holanda e Portugal no meio dos detentores do título mais importante do futebol por uma questão de mérito.

Messi contra o Brasil (6v, 2e e 6d)

O Brasil foi a seleção que Lionel Messi mais encarou profissionalmente: 14 vezes (sem contar os Jogos Olímpicos de 2008). Foram seis vitórias, dois empates e seis derrotas. O craque marcou cinco gols no total e conquistou a Copa América de 2021, seu primeiro título pela Argentina.

Messi contra a Alemanha (1v, 1e e 4d)

A Alemanha é o time europeu que Messi mais mediu forças, com seis partidas. O retrospecto, além de negativo (quatro derrotas), traz a memória da perda do título mundial, em 2014. Ele marcou um gol em amistoso, mas passou em branco naquela tarde no Maracanã.

Messi contra a Espanha (1v e 2d)

Os espanhois foram rivais de Messi em três ocasiões – todos jogos amistosos. No total, uma vitória e duas derrotas, com dois gols do meia-atacante.

Messi contra a França (1v e 1d)

Já a França se tornou um rival histórico a partir da metade final de sua carreira. Afinal, até 2018 o confronto não havia acontecido. Há oito anos, a Argentina foi eliminada pelos Le Bleus nas oitavas de final da Copa da Rússia.

No entanto, Messi jamais esquecerá a seleção francesa porque o troco veio a seguir. Em 18 de dezembro de 2022, a vitórias nos pênaltis deu à lenda a sua maior glória no futebol: a taça de campeão do mundo. E com dois gols na final.

Messi contra a Holanda (2v e 1e)

A Laranja Mecânica traz um fato curioso para a Argentina. Afinal, só houve jogos em Copas do Mundo na era Messi. Na primeira vez, 0 a 0 na fase de grupos de 2006, com o jovem Messi de titular. Em 2014, novamente sem gols e triunfo albiceleste nos pênaltis para avançar à final.

A Holanda reapareceu na mesma semifinal na última Copa e também está marcada na história da geração campeã do mundo. Jogão que terminou em 2 a 2 e mais uma vitória na marca da cal.

Messi contra a Itália (1v)

Os italianos não disputam uma Copa desde 2014, mas tem a moral de serem tetracampeões mundiais. Messi deve encerrar sua trajetória na seleção com apenas um jogo contra a Azzurra: a Finalíssima de 2022, com duas assistências no 3 a 0.

A partida, aliás, valeu um troféu por ter sido o encontro entre o campeão da Copa América (2021) e o campeão da Eurocopa (2020).

Messi contra Portugal (1v e 1d)

Além de dezenas de dérbis entre Barcelona e Real Madrid, Messi e Cristiano Ronaldo jogaram contra duas vezes por suas seleções. Uma vitória para cada lado e um gol para cada lado também.

Messi contra o Uruguai (9v, 3e e 2d)

Eterno rival sul-americano, a Celeste sofreu com Messi nos últimos 20 anos. Foram 14 vitórias da Argentina em 14 partidas. O camisa 10 marcou seis vezes. Ou seja, o Uruguai é a maior vítima entre todos os grandes da bola.

Inglaterra é o primeiro “top” nesta Copa

Neste Mundial, a Argentina teve alguma sorte com o sorteio e o chaveamento após a fase de grupos, que a afastou do caminho dos principais rivais. Uruguai e Portugal, por exemplo, poderiam ter cruzado com a Albiceleste até as quartas.

Com isso, os duelos até aqui foram contra seleções de menor destaque internacional. Mesmo assim, Cabo Verde (segunda fase), Egito (oitavas) e Suíça (quartas de final) deram muito trabalho e levaram Messi e companhia ao drama de duas prorrogações e gol nos acréscimos.

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