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Gols, decepções e a Copa: veja o retrospecto de Messi contra as principais seleções

during the 2014 FIFA World Cup Brazil Final match between Germany and Argentina at Maracana on July 13, 2014 in Rio de Janeiro, Brazil.
during the 2014 FIFA World Cup Brazil Final match between Germany and Argentina at Maracana on July 13, 2014 in Rio de Janeiro, Brazil. -

A carreira de Lionel Messi foi marcada por grandes jogos e adversários de alto nível. Pela seleção, cansou de enfrentar o Brasil e cruzou com quase todos os outros campeões do mundo. Quase porque faltava um até a bola rolar nesta quarta-feira, às 16h, em Atlanta. Finalmente, o craque argentino terá a Inglaterra pela frente, pela primeira vez em 20 anos, e logo em uma semifinal de Copa, que, aliás, tem tudo para definir o último ato com a camisa de seu país.

Em caso de vitória, Messi disputará a terceira final do torneio em seis participações. Assim, pode fechar com chave de ouro a trajetória de altos e baixos pela Argentina. Se for eliminado, a tendência é que também anuncie sua despedida e siga apenas no Inter Miami. Afinal, teria 43 anos no próximo Mundial.

Os números do camisa 10 contra os principais rivais refletem o equilíbrio das disputas. O Jogada10 fez um levantamento completo dos confrontos e incluiu Holanda e Portugal no meio dos detentores do título mais importante do futebol por uma questão de mérito.

Messi contra o Brasil (6v, 2e e 6d)

O Brasil foi a seleção que Lionel Messi mais encarou profissionalmente: 14 vezes (sem contar os Jogos Olímpicos de 2008). Foram seis vitórias, dois empates e seis derrotas. O craque marcou cinco gols no total e conquistou a Copa América de 2021, seu primeiro título pela Argentina.

Messi contra a Alemanha (1v, 1e e 4d)

A Alemanha é o time europeu que Messi mais mediu forças, com seis partidas. O retrospecto, além de negativo (quatro derrotas), traz a memória da perda do título mundial, em 2014. Ele marcou um gol em amistoso, mas passou em branco naquela tarde no Maracanã.

Messi contra a Espanha (1v e 2d)

Os espanhois foram rivais de Messi em três ocasiões – todos jogos amistosos. No total, uma vitória e duas derrotas, com dois gols do meia-atacante.

Messi contra a França (1v e 1d)

Já a França se tornou um rival histórico a partir da metade final de sua carreira. Afinal, até 2018 o confronto não havia acontecido. Há oito anos, a Argentina foi eliminada pelos Le Bleus nas oitavas de final da Copa da Rússia.

No entanto, Messi jamais esquecerá a seleção francesa porque o troco veio a seguir. Em 18 de dezembro de 2022, a vitórias nos pênaltis deu à lenda a sua maior glória no futebol: a taça de campeão do mundo. E com dois gols na final.

Messi contra a Holanda (2v e 1e)

A Laranja Mecânica traz um fato curioso para a Argentina. Afinal, só houve jogos em Copas do Mundo na era Messi. Na primeira vez, 0 a 0 na fase de grupos de 2006, com o jovem Messi de titular. Em 2014, novamente sem gols e triunfo albiceleste nos pênaltis para avançar à final.

A Holanda reapareceu na mesma semifinal na última Copa e também está marcada na história da geração campeã do mundo. Jogão que terminou em 2 a 2 e mais uma vitória na marca da cal.

Messi contra a Itália (1v)

Os italianos não disputam uma Copa desde 2014, mas tem a moral de serem tetracampeões mundiais. Messi deve encerrar sua trajetória na seleção com apenas um jogo contra a Azzurra: a Finalíssima de 2022, com duas assistências no 3 a 0.

A partida, aliás, valeu um troféu por ter sido o encontro entre o campeão da Copa América (2021) e o campeão da Eurocopa (2020).

Messi contra Portugal (1v e 1d)

Além de dezenas de dérbis entre Barcelona e Real Madrid, Messi e Cristiano Ronaldo jogaram contra duas vezes por suas seleções. Uma vitória para cada lado e um gol para cada lado também.

Messi contra o Uruguai (9v, 3e e 2d)

Eterno rival sul-americano, a Celeste sofreu com Messi nos últimos 20 anos. Foram 14 vitórias da Argentina em 14 partidas. O camisa 10 marcou seis vezes. Ou seja, o Uruguai é a maior vítima entre todos os grandes da bola.

Inglaterra é o primeiro “top” nesta Copa

Neste Mundial, a Argentina teve alguma sorte com o sorteio e o chaveamento após a fase de grupos, que a afastou do caminho dos principais rivais. Uruguai e Portugal, por exemplo, poderiam ter cruzado com a Albiceleste até as quartas.

Com isso, os duelos até aqui foram contra seleções de menor destaque internacional. Mesmo assim, Cabo Verde (segunda fase), Egito (oitavas) e Suíça (quartas de final) deram muito trabalho e levaram Messi e companhia ao drama de duas prorrogações e gol nos acréscimos.

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