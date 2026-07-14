Fifa proíbe materiais com referência às Malvinas em Inglaterra e Argentina

A Fifa anunciou uma série de medidas de segurança para a partida entre Inglaterra e Argentina, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo. A entidade classifica o duelo como um jogo de “alto risco”. Contudo, haverá um aumento do policiamento nas ruas de Atlanta e os torcedores entrarão no estádio em portões diferentes.

A medida que mais chama a atenção é a proibição da entrada de materiais que façam referência às Ilhas Malvinas. Afinal, os dois países disputaram o território em um conflito nos anos 80, em que mais de 600 argentinos morreram. Inclusive, a torcida da Argentina recorda frequentemente o fato em canções e bandeiras.

Inclusive, a Fifa se reuniu com autoridades dos dois países para definir o esquema de segurança. A ministra da Segurança da Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmou a separação dos torcedores na entrada no estádio. Entretanto, não há divisão nos ingressos, o que mobiliza um reforço policial e de agentes de segurança privada no palco do jogo.

Os torcedores também serão impedidos de entrar no estádio com garrafas e possíveis objetos contundentes. Por outro lado, a polícia de Atlanta emitiu uma nota reforçando o aumento do efetivo em toda a cidade, principalmente nas proximidades do palco da partida.

Confira a nota da polícia de Atlanta

“Enquanto Atlanta se prepara para sediar a próxima semifinal da Copa do Mundo FIFA e recebe um número crescente de moradores e visitantes, o Departamento de Polícia de Atlanta reforçou sua postura de segurança pública em toda a cidade. Pessoal e recursos adicionais já estão mobilizados e continuarão sendo estrategicamente alocados dentro e ao redor dos locais dos eventos, distritos de entretenimento e outras áreas de grande circulação, para ajudar a garantir uma experiência segura e agradável para todos. Essas medidas proativas foram desenhadas para proteger o público, coibir atividades criminosas e garantir que moradores e visitantes possam desfrutar com segurança deste evento histórico”.

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