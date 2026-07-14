Guilherme Arana se recupera e deve ser opção no Fluminense diante do RB Bragantino

O Fluminense ganhou um reforço de peso para os seus próximos compromissos, uma vez que o lateral-esquerdo Guilherme Arana retornou aos treinamentos com o restante do elenco.

Anteriormente, o atleta havia sofrido uma forte pancada e, por esse motivo, a comissão técnica optou por preservá-lo dos gramados. Consequentemente, o defensor desfalcou a equipe nos dois amistosos preparatórios contra o Nova Iguaçu e o Bahia.

Apesar do susto inicial, os exames médicos não apontaram qualquer tipo de lesão. Na verdade, Arana se afastou das atividades coletivas apenas em decorrência de dores físicas. Embora o clube não tenha especificado a região exata do incômodo.

Contudo, a excelente notícia para a torcida tricolor é que o jogador já trabalha normalmente com o grupo. Desse modo, deve carimbar sua vaga no confronto contra o RB Bragantino, agendado para a próxima sexta-feira (17).

Durante a ausência do titular, o técnico mandou a campo o reserva Renê. No entanto, a comissão técnica ainda não definiu quem iniciará a partida que marca o retorno do time às competições oficiais após a pausa para a Copa do Mundo.

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Além disso, o treinador monitora a situação de Alisson, que também desfalcou o último amistoso e realizou apenas trabalhos individuais devido a dores físicas.

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