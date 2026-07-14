Bobadilla se reapresenta ao São Paulo após a Copa e inicia preparação

O volante Damián Bobadilla voltou aos trabalhos no São Paulo nesta terça-feira (14/7), após disputar a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai. O jogador se reapresentou no CT da Barra Funda e realizou atividades físicas no primeiro treinamento visando o segundo semestre da temporada.

Aos 24 anos, Bobadilla participou de quatro das cinco partidas do Paraguai no Mundial, sendo titular em duas delas. O volante permaneceu no banco de reservas apenas na derrota para a França, pelas oitavas de final, no último dia 4 de julho. Assim, depois da eliminação, recebeu um período de férias antes de retornar ao clube.

Agora, o meio-campista inicia a preparação para a sequência da temporada sob o comando de Dorival Júnior. Titular absoluto da equipe, ele é considerado uma das peças mais importantes do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana.

Ao mesmo tempo, Bobadilla também é um dos jogadores que podem movimentar a janela de transferências. Diante da necessidade de fazer caixa, a diretoria não descarta negociar o paraguaio caso receba uma proposta considerada satisfatória. Até o momento, porém, nenhum clube formalizou oferta pelo atleta.

Contratado pelo São Paulo em 2024, Bobadilla viveu sua melhor temporada no ano passado, quando disputou 52 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. O volante tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2027.

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