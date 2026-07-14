Richarlison comemora cidadania britânica e manda recado sobre a Seleção Brasileira

Richarlison voltou aos treinos do Tottenham para a temporada 2026/27 e revelou uma conquista fora dos gramados. O atacante brasileiro contou que foi aprovado no teste para obter a cidadania britânica. Em um vídeo publicado nas redes sociais do clube, ele explicou que precisou estudar durante três meses para passar na prova. De acordo com o jogador, o exame abordou temas ligados à história do Reino Unido, como a rainha Elizabeth e as duas Guerras Mundiais.
“As perguntas eram sobre a Elizabeth, as guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É difícil”, comentou.
Na sequência, Richarlison confirmou que conseguiu a aprovação.
“Passei, passei. Claro. Estudei por três meses”, disse o atacante.
Durante a conversa, ele também foi questionado se, agora com a cidadania britânica, passaria a torcer pela Inglaterra na Copa do Mundo. A resposta foi imediata.
“Não, eu sou Brasil”, afirmou, apontando para a tatuagem de um coração com a bandeira brasileira no peito.
Aos 29 anos, Richarlison mora na Inglaterra há quase dez anos. Após iniciar a carreira no América-MG e se destacar pelo Fluminense, o atacante se transferiu para o Watford em 2017. Um ano depois, transferiu-se para o Everton e, em 2022, acertou sua ida para o Tottenham.
Richarlison pode mudar de clube para a próxima temporada
Na última temporada, marcou 11 gols na Premier League e teve papel importante na campanha que garantiu a permanência do Tottenham na elite do futebol inglês. Apesar disso, seu nome continua sendo especulado pela imprensa local como possível alvo de uma transferência nesta janela.
Por fim, Richarlison também ficou fora da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. No Mundial de 2022, porém, foi titular durante toda a campanha do Brasil. Além disso, com a camisa da Seleção, conquistou a Copa América de 2019 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
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