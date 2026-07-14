Cruzeiro marca dois jogos-treino para esta quinta-feira

O Cruzeiro fará dois jogos-treino nesta quinta-feira (16), contra Ipatinga-MG e São Caetano-SP. Os testes ocorrerão na Toca da Raposa e não terão a presença de público, ao contrário dos amistosos realizados pelo Cabuloso nesta intertemporada.

As atividades ocorrerão em turnos diferentes, com duração combinada com os departamentos de futebol dos clubes. A ideia da comissão técnica é utilizar todos os atletas de linha disponíveis. Inclusive, Wanderson e Chico da Costa, que fazem parte da lista de negociáveis.

Após a retomada dos treinos, o Cruzeiro fez dois amistosos. No primeiro, venceu o Defensor, do Uruguai, pro 2 a 0, em teste realizado no Independência, em Belo Horizonte. Entretanto, no último domingo, perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, no Mané Garrincha, em Brasília.

Nos dois testes, Artur Jorge iniciou com a equipe considerada titular, mas trocou todos os jogadores de linha e deu chances para caras novas. Contratados nesta janela, Rojas e Gabriel Pec tiveram alguns minutos em campo. Contra o Grêmio, o atacante desperdiçou uma cobrança de pênalti.

A Raposa volta a campo de maneira oficial na quarta-feira (22), quando visita o Internacional no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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