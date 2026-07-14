Vasco reverte vantagem, elimina Cruzeiro e está na semifinal do Brasileiro Sub-20

Vasco carimbou a sua vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0, nesta terça-feira (14), no estádio de São Januário. Em primeiro lugar, vale destacar a postura ofensiva do time carioca, que controlou as ações do jogo desde o apito inicial.

Juninho inaugurou o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, enquanto Bernardo Mendes consolidou o triunfo aos 26 minutos da etapa final.

Por causa desse resultado positivo, o Cruz-Maltino reverteu com sucesso a desvantagem que o rival mineiro havia imposto no confronto de ida. Anteriormente, na última quarta-feira (8), a Raposa venceu o primeiro duelo por 1 a 0 na Toca da Raposa I, graças ao gol de Rhuan Gabriel.

Agora, a equipe carioca aguarda o desfecho do embate entre Santos e Botafogo para conhecer o seu adversário na semifinal. Atualmente, o Peixe lidera a disputa com ampla vantagem, pois goleou o rival por 4 a 1 no primeiro jogo.

Por isso, os santistas entram em campo em uma situação confortável nesta quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), momento em que o Estádio Nilton Santos sediará o duelo decisivo de volta.





Além disso, outros quatro times brigam pelas vagas restantes na penúltima fase do campeonato. Desse modo, o Red Bull Bragantino e o Athletico-PR duelam nesta quarta-feira (15), ao passo que Palmeiras e Corinthians medem forças nesta quinta-feira (15).

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Como venceram os primeiros confrontos por 1 a 0, Palmeiras e Bragantino jogam com a vantagem do empate para assegurar a classificação.

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