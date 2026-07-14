Na história! Deschamps se torna o técnico com mais jogos em Copas do Mundo

Didier Deschamps alcançou uma marca histórica nesta terça-feira (14). Afinal, ao comandar a seleção da França na semifinal contra a Espanha, ele se tornou o técnico com mais jogos na história das Copas do Mundo: 26 partidas. O feito foi alcançado em quatro edições: 2014, 2018, 2022 e 2026.

Aliás, este recorde será ampliado para 27 partidas, uma vez que a França terá mais um duelo neste Mundial, seja a final ou a decisão do terceiro lugar.

Agora, Deschamps superou o alemão Helmut Schön, que comandou a Alemanha em 25 jogos nas Copas de 1966, 1970, 1974 (campeão) e 1978. Em seguida, vêm dois brasileiros: Carlos Alberto Parreira e Luiz Felipe Scolari.

Deschamps assumiu a França em 2012, após uma péssima campanha na Copa do Mundo de 2010, quando os Bleus caíram na primeira fase, passando os três jogos sem conquistar uma única vitória. Na época, os jogadores fizeram greve em um dia de treino, por conta do corte do atacante Anelka da delegação. O agora ex-jogador havia xingado o técnico Raymond Domenech.

Com o atual treinador, a França parou nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014 após perder para a Alemanha. Em 2018, conquistou o título ao bater a Croácia por 4 a 2 na final. No Catar, em 2022, ficou com o segundo lugar, depois de derrota nos pênaltis para a Argentina.

Veja os treinadores com mais partidas em Copas do Mundo

1 -Didier Deschamps (França) – 26 jogos

2 – Helmut Schön (Alemanha) – 25 jogos

3 – Carlos Alberto Parreira (Kuwait, Emirados Árabes, Brasil, Arábia Saudita e África do Sul) – 22 jogos

4 – Luiz Felipe Scolari (Brasil e Portugal) – 21 jogos

5 – Óscar Tabárez (Uruguai) – 20 jogos

5 – Zagallo (Brasil) – 20 jogos

5 – Bora Milutinovic (México, Costa Rica, EUA, Nigéria e China) – 20 jogos





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