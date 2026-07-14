Espanha faz jogo perfeito, vence a França e está na final da Copa do Mundo

Depois de 16 anos, a Espanha está de volta a uma final de Copa do Mundo. Com uma atuação praticamente perfeita em todos os cantos do campo, a Espanha superou – mais uma vez – a França, dessa vez por 2 a 0, e está classificada para a grande decisão do Mundial, no próximo domingo, dia 19, no Metlife Stadium, em Nova York. Oyarzabal, no primeiro tempo, e Pedro Porro, no segundo, marcaram os gols que carimbaram o passaporte espanhol para a final da Copa.
Agora, a Espanha vai assistir de camarote a segunda semifinal da Copa do Mundo nesta quarta. Em Atlanta, Inglaterra e Argentina medem forças, às 16h, pela segunda vaga na grande final.
La Roja na frente
O constraste de estilos colocados frente à frente em Dallas era a grande história desta semifinal. E um dos protagonistas da partida apareceu logo aos 20 minutos. Lamine Yamal levou vantagem em dividida com Digne, foi derrubado dentro da área e o árbitro Ivan Barton apontou para a marca da cal. Na cobrança, Oyarzabal não titubeou e converteu a penalidade em favor da Espanha, que saiu na frente do placar.
França tenta reagir
Pela primeira vez na Copa do Mundo, a França se viu atrás no placar e tendo que buscar o resultado. Curiosamente, justamente no jogo mais decisivo da Copa do Mundo até aqui. No entanto, a defesa espanhola – que chegou nesta partida com apenas um gol sofrido – conseguiu segurar o ímpeto do talentoso ataque francês. Dembélé e Mbappé, que combinaram para 13 gols na Copa, pouco conseguiram fazer para levar perigo, enquanto Michel Olise, maior assistente da Copa até aqui, ficou preso na marcação e pouco acrescentou.
Vantagem dobrada
Na volta do intervalo, a França trouxe sangue novo para o meio de campo com a entrada de Koné no lugar de Rabiot, com a ideia de fazer o jogo ser mais controlado na faixa central do gramado. Contudo, a Espanha não mudou seu estilo e nem o seu ritmo para segurar o resultado. Pelo contrário, La Roja aproveitou a chance que teve para aumentar a vantagem no placar. Olmo deslocou belo passe para Pedro Porro, que saiu frente a frente com Maignan e tocou na saída do goleiro para fazer o segundo aos 13 minutos.
Tudo para a Espanha, nada para a França
Se a França não tinha ficado atrás do placar nesta Copa, com dois gols de desvantagem o cenário ficou ainda pior. Os franceses se lançaram ao ataque em busca de um gol, mas o que se viu foi uma Espanha armada para matar de vez a partida. Lamine Yamal, inclusive, chegou a marcar o terceiro, mas o gol foi anulado pelo VAR. Mbappé não teve uma grande chance e foi o símbolo da frustração nos minutos finais, com um pontapé no goleiro Unai Simón e uma cobrança de falta por cima do gol. Dembélé, melhor jogador do mundo em 2025, também parou em Unai Simón, que enterrou de vez as chances de uma reação francesa. Sendo assim, classificação espanhola para a final!
FRANÇA 0x2 ESPANHA
Copa do Mundo – semifinal
Data e horário: 14/07/2025 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)
Público: 70.176 pessoas
Gols: Oyarzabal (22’/1T, 0-1), Pedro Porro (13’/2T, 0-2)
FRANÇA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30’/1T) e Lucas Digne (Theo Hernández, 27’/2T); Tchouámeni, Rabiot (Kone, intervalo) e Olise (Cherki, 27’/2T); Barcola (Doué, 12’/2T), Dembélé, Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
>ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro (Llorente, 39’/2T), Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 33’/2T) e Dani Olmo (Merino, 33’/2T); Álex Baena (Nico Williams, 39’/2T), Lamine Yamal, Oyarzabal (Ferran Torres, 29’/2T). Técnico: Luis de la Fuente.
Árbitro: Ivan Barton (ELS)
Assistentes: David Moran (ELS) e Antonio Pupiro (NIC)
VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
Cartões Amarelos: Rabiot, Mbappé (FRA), Cucurella (ESP)
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