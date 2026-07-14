PSG acerta retorno de francês após a disputa da Copa do Mundo

Lucas Digne será o novo reforço do PSG após o fim da Copa do Mundo de 2026. De acordo com informações divulgadas pelo jornal francês L’Équipe nesta terça-feira (14), o lateral-esquerdo deixará o Aston Villa para assinar contrato de três temporadas com o atual campeão europeu.

Na Copa do Mundo de 2026, disputou seu primeiro Mundial e foi titular em todos os seis jogos da França. No entanto, na semifinal contra a Espanha, acabou cometendo o pênalti em Lamine Yamal ao atingir o atacante na área após tentar afastar a bola. Assim, Oyarzabal converteu a cobrança e abriu o caminho para a vitória da Espanha.

Dessa maneira, a transferência marca o retorno do jogador de 32 anos ao clube parisiense. Revelado pelo Lille, Digne defendeu o PSG entre 2013 e 2015, período em que também foi emprestado à Roma, da Itália.

Em 2016, o francês chegou ao Barcelona por 16,5 milhões de euros. Dois anos depois, iniciou sua trajetória no futebol inglês, vestindo primeiro a camisa do Everton e, desde 2021, a do Aston Villa.

Além de atuar como lateral-esquerdo, Digne também pode jogar na zaga. Pela seleção francesa, acabou sendo convocado pela primeira vez em 2014 por Didier Deschamps e já soma 63 partidas pela equipe nacional.





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