“Sonho virando realidade”, diz Pedro Porro sobre classificação da Espanha para a final

A Espanha está na grande final da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça, no AT&T Stadium, em Dallas, La Roja fez um grande jogo e venceu – mais uma vez – a França em um torneio importante, dessa vez por 2 a 0, e garantiu o seu lugar na decisão do Mundial. Agora, os espanhóis esperam a segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra para saber qual será o seu adversário no próximo domingo.

E o gol que carimbou a classificação da Espanha para a grande final da Copa do Mundo foi de Pedro Porro, que assim como fez contra a Áustria, balançou as redes como um elemento surpresa dentro da área. Desta vez, o gol valeu a classificação para a decisão, e para o jogador, foi a materialização de um grande sonho.

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“É um sonho que se transformou em realidade. A atitude da equipe do início até o final, fizemos um grande jogo. Fizemos tudo que tínhamos que fazer para chegar e passar. Sabíamos que era uma seleção difícil que fazia tudo muito bem. É vitória do coletivo, nada meu. Dar os parabéns ao grupo pela partida”, disse Porro ao sair do campo.

O jogo desta terça, inclusive, foi cercado de uma grande expectativa, principalmente por ser o terceiro jogo decisivo entre Espanha e França nos últimos três anos. E mais uma vez, a Espanha saiu como vencedora, e Pedro Porro falou sobre a estratégia para enfrentar os franceses, que não haviam perdido ainda nesta Copa.

“Sabíamos que um dos pontos que nos deixaria próximos da final era ter a posse de bola contra a França. Não sei em que minuto acabei saindo, eu não aguentava mais. Como falei, são só 26 jogadores, o Llorente estava ali. Agora é pensar na recuperação e ir com tudo para a final”, finalizou.

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