Palmeiras encaminha venda do zagueiro Naves para clube mexicano

O Palmeiras encaminhou a venda do zagueiro Naves ao Necaxa, do México. Os clubes alinharam um acordo e ajustam os últimos detalhes para selar o negócio. O clube mexicano vai pagar cerca de 3 milhões de dólares (R$ 15,2 milhões) ao Verdão pelo jogador de 24 anos, que vai assinar por cinco temporadas. A informação inicial é do “Uol”.

Antes de acertar com o Necaxa, a diretoria do Palmeiras pretendia envolver o jogador na negociação para contratação de Danilo, do Botafogo. Além disso, o Alviverde também iria complementar com um valor bem considerável.

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Naves tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2028. Na última temporada, o defensor, aliás, atuou por empréstimo no FC Alverca, de Portugal, onde disputou 34 partidas e marcou três gols.

Atualmente, o Palmeiras tem o recém-contratado Barboza na zaga, além dos remanescentes Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Benedetti e Koné, o zagueiro da Costa do Marfim que subiu da base e tem treinado com o principal. Diante disso, Naves não teria espaço para entrar em campo.

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