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Veja ranking de jogadores que mais atuaram pelo Flamengo em 2026

Veja ranking de jogadores que mais atuaram pelo Flamengo em 2026
Veja ranking de jogadores que mais atuaram pelo Flamengo em 2026 -

A volta do futebol brasileiro está batendo à porta! E o Flamengo entrará em campo na outra quarta-feira (22/7), quando duela contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão. Antes, enfrenta o Olímpia (PAR), em amistoso em Brasília, nesta sexta (17/7), às 20h (de Brasília).

E já prevendo o retorno ao futebol, o Jogada10 separou uma questão: descobrir quem é o jogador do Fla que mais entrou em campo em 2026, excluindo amistosos. No caso, jogadores. Afinal, Pedro e Samuel Lino estão na ponta de tal lista, que envolve os 47 atletas utilizados pelos treinadores Bruno Pivetti, Filipe Luís e Leonardo Jardim nesta temporada. Vamos à ela?

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Temporada começa com os jovens

A temporada do Flamengo começou, como habitual, com a utilização de um time alternativo nas rodadas inaugurais do Campeonato Carioca. Na ocasião, o ex-treinador do sub-20, Bruno Pivetti, comandou a equipe nos três primeiros jogos, dando chances a jovens. Exemplos são Léo Nannetti, Daniel Sales, Douglas Telles, Joshua e Johnny Góes, entre outros. No entanto, após um início ruim com a juventude, Filipe Luís, à época treinador do time principal, voltou mais cedo para ajudar a evitar uma luta contra o rebaixamento no estadual.

Assim, a “cavalaria” foi a campo, entrando definitivamente no circuito de 2026. Após derrotas nas finais da Recopa Sul-Americana e Supercopa Rei do Brasil, porém, Filipe Luís perdeu o cargo, com Leonardo Jardim assumindo na decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense, em março. Após empate por 0 a 0 no tempo normal, vitória e título nos pênaltis no Maracanã.

Espinha dorsal do Fla

Dessa forma, Pedro e Samuel Lino, jogadores com o maior número de participações em gols no ano, são os únicos que passaram da marca de 30 jogos, com 33. O goleiro Rossi tem 29, vindo logo atrás e fechando o Top-3. Carrascal e Evertton Araújo, com 28, encerram o Top-5. Léo Ortiz (27), Luiz Araújo (26), Léo Pereira (25) e Lucas Paquetá (24) chegam na sequência. Este último, aliás, chegou com a temporada em andamento, estreando apenas em fevereiro. A lista segue com Alex Sandro e Plata (23), Cebolinha e Emerson Royal (22), Varela (21) e de Arrascaeta (20) fechando a parte dos atletas que passaram dos 20 jogos.

Na parte dos menos utilizados, De la Cruz abre a lista com 19 aparições. Jorginho (18) e Pulgar (17), considerada a dupla de volantes titular, aliás, evidenciam os problemas que tiveram. Afinal, ambos perderam diversos jogos por lesão (e também suspensão). Já Danilo (15) e Vitão (14) participam de uma espécie de rodízio no elenco. Saúl Ñíguez e Wallace Yan (com nove) buscam maior espaço para a segunda metade da temporada. O resto da lista é composto por jovens da base, além do goleiro Andrew (seis).

Jogadores com maior número de partidas pelo Flamengo em 2026*

• Pedro e Samuel Lino – 33 partidas
• Rossi – 29 partidas
• Carrascal e Evertton Araújo – 28 partidas
• Léo Ortiz – 27 partidas
• Luiz Araújo e Bruno Henrique – 26 partidas
• Léo Pereira – 25 partidas
• Lucas Paquetá – 24 partidas
• Alex Sandro e Gonzalo Plata – 23 partidas
• Everton Cebolinha e Emerson Royal – 22 partidas
• Guillermo Varela – 21 partidas
• Giorgian de Arrascaeta – 20 partidas

*Números retirados do site OGol, mas adicionando o duelo suspenso contra o Independiente de Medellín (COL), não contabilizado pelo site.

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