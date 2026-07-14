Veja ranking de jogadores que mais atuaram pelo Flamengo em 2026

A volta do futebol brasileiro está batendo à porta! E o Flamengo entrará em campo na outra quarta-feira (22/7), quando duela contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão. Antes, enfrenta o Olímpia (PAR), em amistoso em Brasília, nesta sexta (17/7), às 20h (de Brasília).

E já prevendo o retorno ao futebol, o Jogada10 separou uma questão: descobrir quem é o jogador do Fla que mais entrou em campo em 2026, excluindo amistosos. No caso, jogadores. Afinal, Pedro e Samuel Lino estão na ponta de tal lista, que envolve os 47 atletas utilizados pelos treinadores Bruno Pivetti, Filipe Luís e Leonardo Jardim nesta temporada. Vamos à ela?

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Temporada começa com os jovens

A temporada do Flamengo começou, como habitual, com a utilização de um time alternativo nas rodadas inaugurais do Campeonato Carioca. Na ocasião, o ex-treinador do sub-20, Bruno Pivetti, comandou a equipe nos três primeiros jogos, dando chances a jovens. Exemplos são Léo Nannetti, Daniel Sales, Douglas Telles, Joshua e Johnny Góes, entre outros. No entanto, após um início ruim com a juventude, Filipe Luís, à época treinador do time principal, voltou mais cedo para ajudar a evitar uma luta contra o rebaixamento no estadual.

Assim, a “cavalaria” foi a campo, entrando definitivamente no circuito de 2026. Após derrotas nas finais da Recopa Sul-Americana e Supercopa Rei do Brasil, porém, Filipe Luís perdeu o cargo, com Leonardo Jardim assumindo na decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense, em março. Após empate por 0 a 0 no tempo normal, vitória e título nos pênaltis no Maracanã.

Espinha dorsal do Fla

Dessa forma, Pedro e Samuel Lino, jogadores com o maior número de participações em gols no ano, são os únicos que passaram da marca de 30 jogos, com 33. O goleiro Rossi tem 29, vindo logo atrás e fechando o Top-3. Carrascal e Evertton Araújo, com 28, encerram o Top-5. Léo Ortiz (27), Luiz Araújo (26), Léo Pereira (25) e Lucas Paquetá (24) chegam na sequência. Este último, aliás, chegou com a temporada em andamento, estreando apenas em fevereiro. A lista segue com Alex Sandro e Plata (23), Cebolinha e Emerson Royal (22), Varela (21) e de Arrascaeta (20) fechando a parte dos atletas que passaram dos 20 jogos.

Na parte dos menos utilizados, De la Cruz abre a lista com 19 aparições. Jorginho (18) e Pulgar (17), considerada a dupla de volantes titular, aliás, evidenciam os problemas que tiveram. Afinal, ambos perderam diversos jogos por lesão (e também suspensão). Já Danilo (15) e Vitão (14) participam de uma espécie de rodízio no elenco. Saúl Ñíguez e Wallace Yan (com nove) buscam maior espaço para a segunda metade da temporada. O resto da lista é composto por jovens da base, além do goleiro Andrew (seis).

Jogadores com maior número de partidas pelo Flamengo em 2026*

• Pedro e Samuel Lino – 33 partidas

• Rossi – 29 partidas

• Carrascal e Evertton Araújo – 28 partidas

• Léo Ortiz – 27 partidas

• Luiz Araújo e Bruno Henrique – 26 partidas

• Léo Pereira – 25 partidas

• Lucas Paquetá – 24 partidas

• Alex Sandro e Gonzalo Plata – 23 partidas

• Everton Cebolinha e Emerson Royal – 22 partidas

• Guillermo Varela – 21 partidas

• Giorgian de Arrascaeta – 20 partidas

*Números retirados do site OGol, mas adicionando o duelo suspenso contra o Independiente de Medellín (COL), não contabilizado pelo site.

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