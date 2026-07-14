Classificação da Espanha garante 20ª final diferente em Copas; veja todas as decisões

Com uma atuação impecável, a Espanha venceu a França por 2 a 0, em Dallas, e chegou a sua segunda final de Copa do Mundo. A Fúria tentará o bicampeonato diante de um adversário inédito, uma vez que nunca enfrentou Argentina ou Inglaterra em um jogo derradeiro de Mundial. Aliás, esta será a 20ª decisão diferente em 23 edições da competição.
O duelo que mais se repetiu em decisões de Copa do Mundo ocorreu entre Argentina e Alemanha. Afinal, em 1986, os sul-americanos saíram com o título, enquanto em 1990 e 2014 os germânicos comemoraram.
A única vez que a Espanha chegou à final foi em 2010, quando venceu a Holanda por 1 a 0, na prorrogação, gol de Andrés Iniesta.
A Inglaterra, por sua vez, tenta repetir o feito dos espanhóis. Afinal, conquistou o título na única vez que chegou à decisão: em 1966, quando venceu a Alemanha no jogo derradeiro.
Já a Argentina é mais cascuda no assunto. Caso vença a Inglaterra, chegará a sua sétima final, com três títulos conquistados. Caso conquiste o feito, igualará o número de decisões do Brasil, ficando atrás apenas da Alemanha, que soma oito.
Veja todas as finais na história das Copas do Mundo
2026: Espanha vs. Inglaterra/Argentina
2022: Argentina (Campeã) vs. França (Vice)
2018: França (Campeã) vs. Croácia (Vice)
2014: Alemanha (Campeã) vs. Argentina (Vice)
2010: Espanha (Campeã) vs. Holanda (Vice)
2006: Itália (Campeã) vs. França (Vice)
2002: Brasil (Campeão) vs. Alemanha (Vice)
1998: França (Campeã) vs. Brasil (Vice)
1994: Brasil (Campeão) vs. Itália (Vice)
1990: Alemanha Ocidental (Campeã) vs. Argentina (Vice)
1986: Argentina (Campeã) vs. Alemanha Ocidental (Vice)
1982: Itália (Campeã) vs. Alemanha Ocidental (Vice)
1978: Argentina (Campeã) vs. Holanda (Vice)
1974: Alemanha Ocidental (Campeã) vs. Holanda (Vice)
1970: Brasil (Campeão) vs. Itália (Vice)
1966: Inglaterra (Campeã) vs. Alemanha Ocidental (Vice)
1962: Brasil (Campeão) vs. Tchecoslováquia (Vice)
1958: Brasil (Campeão) vs. Suécia (Vice)
1954: Alemanha Ocidental (Campeã) vs. Hungria (Vice)
1950: Uruguai (Campeão) vs. Brasil (Vice)
1938: Itália (Campeã) vs. Hungria (Vice)
1934: Itália (Campeã) vs. Tchecoslováquia (Vice)
1930: Uruguai (Campeão) vs. Argentina (Vice)
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