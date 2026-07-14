São Paulo tenta troca com Internacional para contratar Thiago Maia

O São Paulo fez uma consulta ao Internacional para um possível troca pelo volante Thiago Maia. Nas conversas, o Tricolor colocou diferentes possibilidades, mas ressaltou que busca um reforço para o meio-campo a custo zero. A informação é do “Uol”.
A diretoria considerou alguns nomes. O lateral-direito Cédric Soares, que está fora dos planos para a sequência da temporada, é um deles. Além do português, o São Paulo também discutiu a possibilidade de envolver jogadores que estavam em fim de contrato no Morumbis.
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Aliás, Cédric Soares treina em horários alternativos no CT da Barra Funda, conforme revelou o UOL. Agora, a diretoria tricolor aceita negociar o lateral por empréstimo ou em definitivo e utiliza o atleta como moeda de troca em diferentes conversas de mercado, buscando reduzir a folha salarial e abrir espaço para novos reforços.
No entanto, o Internacional não aprovou o formato da negociação. Diante disso, o São Paulo mantém Newton como plano A para a posição. Em abril, o Tricolor consultou intermediários do volante, que tem apenas mais seis meses de vínculo no Beira-Rio, por um possível pré-contrato. No entanto, não houve avanço.
O clube, aliás, já acertou com o atacante Victor Sá, que estava livre no mercado após encerrar seu contrato com o Krasnodar, da Rússia. Além dele, o volante Newton está encaminhado para acerto.
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