Deschamps critica arbitragem após eliminação da França: “Não estava à altura”

Campeã em 2018 e vice em 2022, a França não terá a oportunidade de buscar sua terceira final em três Copas consecutivas. Nesta quarta, os franceses não estiveram nos seus melhores dias e foram derrotados pela Espanha por 2 a 0, no que foi a terceria derrota consecutiva para os espanhóis nos últimos três anos dentre todas as competições.

A derrota francesa passou muito pelo baixo rendimento de suas principais estrelas no AT&T Stadium. Contudo, o técnico Didier Deschamps também colocou uma parcela de crítica na atuação do trio de arbitragem da partida, principalmente pelo árbitro principal, Ivan Barton, de El Salvador. O treinador francês, inclusive, questionou o nível de Barton.

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“Os jogadores estão arrasados, mas temos que ser lógicos: fomos tecnicamente inferiores. A culpa é nossa. Mas vou fazer uma pergunta: o árbitro estava à altura de apitar uma semifinal? Não vou responder a isso. Houve várias situações… Mas o principal motivo é que simplesmente estivemos abaixo do nosso nível, com alguns erros técnicos, passes que poderiam ter resultado em oportunidades”, lamentou Deschamps.

Por fim, Deschamps também foi perguntado sobre o seu futuro na seleção. Segundo a imprensa francesa, estes são os últimos jogos de Deschamps no comando da França, mas o treinador evitou falar sobre isso, e afirmou que seu foco, agora, está na disputa de terceiro lugar, no próximo sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami.

“Este é o mais alto nível, mesmo que doa. Vamos jogar a disputa do terceiro lugar. Nem quero desmerecer tudo o que foi feito, mas nesta partida, a Espanha mostrou algo a mais. Não tiro o mérito da seleção espanhola, que controlou o jogo. Não é hora de falar sobre o futuro. Estou muito feliz, orgulhoso com o que fizemos. Chegar na semifinais, ter vencido em 2018, e também chegado à final em 2022. Levar a França a esse nível. Vivi diversos momentos felizes. Hoje não, mas no geral. Temos que aceitar esse sentimento agora”, finalizou

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