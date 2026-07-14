CBF define metas da Seleção Brasileira até 2030

A CBF realizou reunião de balanço de gestão, nesta terça-feira (14/7), na sede da entidade na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Com o presidente Samir Xaud na mesa, o diretor Rodrigo Caetano representou a Seleção Brasileira masculina. Na reunião, os dirigentes traçaram a Copa América de 2028 e as Eliminatórias para Copa do Mundo como os principais objetivos.

“No caminho para 2030, dois grandes objetivos foram traçados: vencer a Copa América de 2028 e as Eliminatórias para a Copa do Mundo”, diz em texto da CBF.

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O objetivo da CBF, aliás, foi o de prestar contas do trabalho até o momento. Neste sentido, o coordenador executivo das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano mostrou aos participantes como foi a preparação da Seleção, desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, que teve 13 meses de trabalho até o Mundial. O italiano, entretanto, não esteve presente.

“Claro que esperávamos um resultado mais positivo (na Copa do Mundo Masculina), mas é importante mostrar tudo o que está acontecendo: o trabalho que vem sendo realizado na base, com integração entre as categorias, tanto no masculino como no feminino. Então o trabalho não para, é contínuo”, disse Xaud.

Seleção Brasileira Feminina

Além da Seleção Brasileira masculina, a Seleção feminina também foi tema na reunião. Arthur Elias, técnico da Seleção feminina, traçou também seus planos para a Copa do Mundo do ano que vem.

A preparação, portanto, prevê quatro Datas Fifa entre outubro de 2026 e abril de 2027. O Brasil fará amistosos contra adversários de alto nível, incluindo confrontos contra o Japão, no fim deste ano, além de outras seleções.

O encontro, aliás, serviu para prestação de contas da atual gestão, com ênfase na reforma de calendário, criação de grupos de trabalho do Fair Play Financeiro, de arbitragem e da base.

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