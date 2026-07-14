Mbappé analisa derrota da França para a Espanha: “Erramos demais”

Artilheiro da Copa do Mundo com oito gols, Kylian Mbappé não conseguiu evitar a derrota da França para a Espanha e levar a sua seleção para a terceira final consecutiva. O atacante tentou, mas passou em branco na derrota por 2 a 0 para os espanhóis, que encerrou o sonho do tricampeonato francês nos Estados Unidos.

Após o apito final, Mbappé admitiu o jogo ruim coletivo e individual da França nesta terça-feira, em Dallas. O atacante afirmou que a França errou mais do que normal e que esses erros abriram a porta para que a Espanha dominasse o jogo e, posteriormente, garantisse a classificação para a grande final do próximo domingo, em Nova York.

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“Não jogamos o jogo que queríamos, nem taticamente, nem tecnicamente, e nem em termos do nosso nível geral. Quando você não faz o que precisa ser feito em uma semifinal de Copa do Mundo, você não vence. A Espanha se manteve fiel ao seu plano de jogo, que é o que a define: uma equipe que gosta de controlar a posse de bola e ditar o ritmo. A ideia era pressioná-los no campo de ataque para impedi-los de entrar em um ritmo falso, mas não conseguimos. Cometemos muitos erros técnicos; não soubemos como atacá-los quando mais precisávamos”, disse Mbappé para a M6, que emendou sobre qual era a estratégia da França para a partida:

“Deixamos que eles ditassem o ritmo; cabia a nós mudar o equilíbrio de poder, e foi aí que falhamos. Desde o início, com a pressão que exercemos, estávamos sempre três contra dois no meio-campo, e contra a Espanha, isso já é difícil. Fabián e Rodri tiveram muito tempo para jogar; faltou comunicação na nossa pressão. Precisávamos jogar no mano a mano, forçá-los a correr conosco porque eles são um time que não gosta de correr sem a bola. E mesmo quando recuperávamos a bola, tecnicamente, os primeiros passes, os primeiros toques não estavam à altura de uma semifinal de Copa do Mundo. Somando tudo isso, o resultado é a derrota”, analisou.

“Temos que seguir em frente”, diz Mbappé

Mbappé abriu o coração também ao falar do seu sentimento de cair tão perto de disputar a terceira final de Copa do Mundo consecutiva da sua carreira. O atacante, no entanto, ainda terá a chance de garantir a artilharia da Copa na disputa de terceiro lugar, no próximo sábado, em Miami.

“Estou decepcionado. Era um sonho para nós chegar à final, dar ao nosso país essa oportunidade de sonhar, de fazer história… Agora é algo que temos que encarar de cabeça erguida. Há uma enorme decepção; não consigo expressá-la em palavras. Precisamos nos recuperar e seguir em frente. O futebol não espera por ninguém”, finalizou.

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