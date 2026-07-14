Espanha elimina a França pela terceira vez seguida em semifinais

A classificação da Espanha à final da Copa do Mundo aumentou ainda mais a freguesia em cima da França. Nesta terça-feira (14), a Fúria venceu os Bleus, por 2 a 0, e eliminou os rivais nesta fase de um torneio pela terceira vez consecutiva somente neste ciclo.

O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, após Oyarzabal converter penalidade máxima cometida por Digne em cima de Lamine Yamal. Na volta do intervalo, a equipe seguiu dominando a França e ampliou com Pedro Porro, aproveitando passe de Dani Olmo. Agora, os ibéricos aguardam Argentina ou Inglaterra na decisão, que ocorrerá no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília).

Aliás, a superioridade da Espanha se apresenta também nas dez últimas partidas entre as duas seleções. Afinal, a Fúria venceu sete deles, incluindo as semifinais da Eurocopa de 2024 e da Liga das Nações, em 2025. Do total, a França soma apenas duas vitórias e ainda houve um empate.

Dessa maneira, na semifinal da Eurocopa de 2024, os espanhóis venceram por 2 a 1. Lamine Yamal e Dani Olmo marcaram os gols, com Kolo Muani descontando para os gauleses.

Já na mesma fase pela Liga das Nações, em 2025, a Espanha chegou a abrir 5 a 1, mas viu os franceses diminuírem para 5 a 4, placar final do grande jogo. Yamal marcou duas vezes, com Nico Williams, Merino e Pedri completando o placar. Mbappé, Cherki e Kolo Muani fizeram para os Bleus, que ainda contaram com um gol contra de Dani Vivian.

Últimas dez partidas entre Espanha e França

França 0 x 2 Espanha – Semifinal da Copa do Mundo 2026

Espanha 5 x 4 França – Semifinal da Liga das Nações 2025

Espanha 2 x 1 – Semifinal da Euro 2024

Espanha 1 x 2 França – Final da Liga das Nações 2021

França 0 x 2 Espanha – Amistoso em 2017

França 1 x 0 Espanha – Amistoso em 2014

França 0 x 1 Espanha – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014

Espanha 1 x 1 França – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014

Espanha 2 x 0 França – Quartas de final da Euro 2012

França 0 x 2 Espanha – Amistoso em 2010

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